Комары больше не будут кусать: какие растения посадить в саду, чтобы отпугнуть насекомых

Растения с ярко выраженными ароматами отлично помогут бороться с комарами.

С началом лета комары возвращаются на террасы и в сады, превращая вечера под открытым небом в настоящее испытание. Поэтому всё больше людей ищут естественные способы защиты. Одним из самых простых решений могут стать определённые растения, которые своим ароматом эффективно отпугивают насекомых от двора, пишет Newsweek.

Специалисты считают, что самый эффективный способ борьбы с комарами – это прерывание их жизненного цикла. Для этого нужно регулярно убирать емкости, в которых может скапливаться вода, часто менять воду в поилках для птиц, а также использовать специальные средства во влажных местах, которые сложно осушить.

Для тех, кто проводит время на террасе или веранде, дополнительной защитой может стать обычный вентилятор. Поток воздуха мешает комарам летать, поэтому они держатся подальше.

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Также комары чувствительны к сильным запахам. Многие спреи, кремы и салфетки, отпугивающие насекомых, содержат вещества растительного происхождения с выраженным ароматом.

Ароматические растения – союзник в борьбе с насекомыми

Специалисты часто советуют выращивать в саду ароматические растения с выраженным запахом. Листья таких растений можно растереть, чтобы выделялись эфирные масла. Также ветки можно класть на гриль: при горении образуется ароматный дым, который помогает отпугивать насекомых.

Вот список растений, которые чаще всего рекомендуют для отпугивания комаров.

Базилик

Это ароматное растение ценят за душистые листья и способность хорошо расти при высоких температурах и повышенной влажности. Для роста ему нужны солнечный свет и регулярный полив.

Существует много разновидностей базилика, однако лимонный базилик, известный особенно сильным и свежим ароматом, может помогать отпугивать комаров. Регулярная обрезка листьев стимулирует рост растения, и оно может расти в саду до первых заморозков.

Кошачья мята

Это растение с ароматными зелеными листьями и мелкими цветками. Оно достаточно выносливо и хорошо переносит как прямой солнечный свет, так и полутень, требуя умеренного или регулярного полива.

Разновидность Nepeta cataria x Citriodora считается одним из вариантов, которые могут помогать в отпугивании комаров благодаря цитрусовому аромату, похожему на запах лимона. Её душистые листья также иногда используют в кулинарии.

Растение плохо переносит чрезмерную жару и высокую влажность, поэтому его рекомендуют выращивать в хорошо дренированной почве и в местах с легкой тенью во второй половине дня.

Цитронелла

Это многолетнее тропическое растение распространено в Азии и прибрежных регионах Тихого океана. Из его высоких стеблей получают эфирное масло, которое широко используется в свечах и спреях в качестве средства от комаров.

Хотя растение родственно лимонной траве, оно не съедобно и не используется в кулинарии. Для нормального роста требует хорошо дренированной почвы, солнечного света и полива после подсыхания верхнего слоя земли.

Чеснок

Чеснок известен своим резким и стойким запахом, который остается на руках, кухонной утвари и даже в дыхании после употребления или приготовления. Именно эту особенность и связывают с его способностью отпугивать комаров.

За характерный аромат отвечает аллицин – маслянистое соединение, образующееся при измельчении зубчиков чеснока. Считается, что оно может способствовать отпугиванию насекомых.

Лаванда

Лаванда – одно из самых популярных средиземноморских ароматических растений. Её выразительный и приятный запах нравится многим людям, однако считается, что комары его избегают.

Растение известно узкими листьями, фиолетовыми цветками и насыщенным ароматом. Не все сорта хорошо приживаются во влажном климате, однако при выращивании в хорошо дренированной почве с добавлением гравия лаванда может стать долговечным растением в саду.

Мелисса

Это растение с чрезвычайно ароматными листьями используют как в кулинарии, так и в декоративных и ароматических целях. Кроме того, мелиссу также связывают со способностью отпугивать комаров.

Растение неприхотливо к типу почвы, однако требует хорошего дренажа. Лучше всего растет в прохладных местах с частичным солнечным освещением и стабильной влажностью. Чтобы избежать чрезмерного разрастания, её можно выращивать в горшках.

Календула

Календула ценится за яркие цветы и выразительный аромат, который, как считается, может отпугивать комаров и других насекомых. Запах настолько интенсивен, что некоторым людям он может показаться неприятным.

Календула лучше всего растет в хорошо дренированных почвах и при полном солнечном освещении. Цветение может длиться несколько месяцев и усиливается при условии регулярного удаления увядших цветов и полива, хотя в целом растение достаточно выносливо.

Перечная мята

Этот сорт мяты ценят за сильный освежающий аромат. Растение имеет высокие стебли и ароматные насыщенно-зеленые листья и может достигать примерно одного метра в высоту.

Помимо кулинарного и ароматического использования, перечную мяту также связывают со способностью отпугивать комаров. Чтобы избежать чрезмерного разрастания в саду, растение обычно рекомендуют выращивать в горшках.

Розмарин

Это ароматное растение ценят за неприхотливость в уходе. Оно хорошо растет в хорошо дренированной почве при условии прямого солнечного света и умеренного или даже редкого полива.

Сорт Benenden Blue отличается насыщенным сосновым ароматом и горьковатым вкусом листьев. Сорт Very Oily может вырастать до внушительных размеров и отличается высоким содержанием эфирных масел, что также считается фактором отпугивания насекомых.

Подробнее о борьбе с комарами

Ранее дерматолог посоветовал одно средство из аптечки, которое поможет, если укус комара сильно чешется. Отмечалось, что 1%-ный гидрокортизоновый крем можно использовать два раза в день. Он помогает успокоить как воспаление, уменьшив покраснение и отек, так и зуд.

Также в сети стал вирусным рецепт "чудо-ловушки" для комаров. Средство можно приготовить из подручных ингредиентов.

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