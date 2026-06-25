Сколько будет стоить доллар к концу года: банкир дал новый прогноз

Среди рисков для курсовой стабильности банкир назвал возможное обострение ситуации с безопасностью.

Курс доллара во втором полугодии 2026 года будет находиться в пределах 45,5–46,5 гривни, а евро – в коридоре 52,5–53,5 гривни, если сохранится достаточный уровень международной поддержки Украины, контролируемая инфляция и активная роль Национального банка на валютном рынке. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По его словам, важным условием для стабильной работы банковского сектора во втором полугодии останется ситуация на валютном рынке. Основным инструментом поддержания прогнозируемой курсовой динамики и в дальнейшем будет режим управляемой гибкости, при котором НБУ с помощью валютных интервенций сглаживает чрезмерные колебания и не допускает резких скачков курса.

"Для банковского сектора курсовая стабильность имеет фундаментальное значение. Она влияет на ожидания вкладчиков, решения заемщиков, стоимость импортного оборудования, инвестиционную активность бизнеса и общее доверие к гривневым инструментам", – отметил Мамедов.

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Среди рисков для курсовой стабильности во втором полугодии банкир назвал возможное обострение ситуации с безопасностью, новые атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, рост спроса на валюту со стороны импортеров и инфляционное давление.

В то же время при базовом сценарии резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно.

"Ожидается, что в течение второго полугодия колебания курса будут вполне предсказуемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по прогнозам, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях", – подытожил Мамедов.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 июня остался на прежнем уровне и составляет 45 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,84 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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