Все стороны конфликта на востоке Украины должны поддержать прекращение огня - Меркель

Все стороны конфликта на востоке Украины должны придерживаться условий перемирия и поддержать прекращение огня, о котором Президент Украины Петр Порошенко объявил в одностороннем порядке.

Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Немецкая волна со ссылкой на ее представителя Штеффена Зайберта.

«Лицам, принимающим политические решения, следует публично заявить о готовности сложить оружие», - убеждена Меркель.

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По ее словам, «после провозглашения мирного плана пришло время найти способ разрешения конфликта в политической плоскости».

«Предложенные Петром Порошенко шаги создают очень хорошую почву для этого», - отметила канцлер.

Меркель убеждена, что «страдания людей в юго-восточных областях Украины должны прекратиться».

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В свою очередь министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию поддержать решение о прекращении боевых действий, которое украинская сторона приняла 20 июня.

Находясь в субботу с официальным визитом в Стамбуле, Штайнмайер выразил мнение, что теперь все зависит от того, как будет вести себя Россия.

«Москве следует воспользоваться своими рычагами влияния на пророссийских сепаратистов и посодействовать взятию под контроль границы между Украиной и Россией», - сказал глава немецкого МИД.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10:00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предполагается, что боевые действия на время остановки АТО будут носить исключительно характер ответа.

Впрочем, минувшей ночью в Донецкой и Луганской областях террористы обстреляли из минометов и другого оружия украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.