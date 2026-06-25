Зонд сел в миллиарде километров от Земли, но половину данных потеряли из-за забытой команды

Зонд передал уникальные изображения поверхности Титана.

В январе 2005 года европейский зонд "Гюйгенс" совершил самую дальнюю космическую посадку в истории, приземлившись на спутнике Сатурна Титане – более чем в миллиарде километров от Земли. А затем он потерял половину всех сделанных снимков из-за настроек, которые никто не включил. Об одной из самых разочаровывающих ошибок в истории освоения космоса рассказывает портал 19fortyfive.com.

"Гюйгенс" был посадочным модулем миссии "Кассини-Гюйгенс", совместной миссии НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Орбитальный аппарат "Кассини" выпустил зонд "Гюйгенс" 25 декабря 2004 года. Задача "Кассини" заключалась в том, чтобы пролететь над Титаном, перехватить сигналы зонда и передать их на Землю, поскольку на таком расстоянии это был единственный космический аппарат, достаточно близкий, чтобы услышать "Гюйгенс".

"Гюйгенс" спускался под парашютом около двух с половиной часов сквозь дымку Титана, в холоде, опускавшемся примерно до минус 180 градусов Цельсия, фотографируя процесс падения.

Видео дня

В дымке были видны объекты, напоминающие береговые линии и речные системы. Однако нюанс в химии. На Титане жидкость, высекающая рельеф, – это не вода, а жидкий метан, а коренная порода, которую он прорезает, – это водяной лед, твердый как камень, поэтому это место похоже на Землю по форме и совершенно чуждо по своей сути.

Команда, которая так и не была отправлена

"Гюйгенс" передавал все данные по двум параллельным радиоканалам, A и B, чтобы сбой на одном из них не привел к потере данных на другом. Однако защита дала сбой ииз-за простейшей ошибки.

Приёмник канала А на борту "Кассини" так и не смог зафиксировать сигнал зонда, поскольку инструкция по его настройке не была запрограммирована в критически важную последовательность ретрансляции, загруженную на орбитальный аппарат. Приёмник просто не был включен, поэтому все данные, передаваемые по каналу А, были потеряны.

Потери оказались выше из-за решения, принятого командой. Имея два работающих канала, они могли либо отправлять одни и те же изображения дважды для резервного копирования, либо отправлять разные изображения по каждому каналу, чтобы удвоить общее количество снимков. Они выбрали два набора снимков, чтобы максимизировать объём передаваемых данных, поэтому изображения не дублировались по каналам.

Когда сигнал канала А не был получен, уникальные снимки, которые он передавал, были потеряны – около 350 из ожидаемых 700 снимков, полученных во время спуска. На канале А также хранилась вся бортовая запись эксперимента по изучению доплеровского ветра – прибора, предназначенного для измерения ветров Титана путем отслеживания крошечных сдвигов частоты в радиосигнале зонда, – и она тоже была утеряна.

Земля слушала

У миссии был один запасной шанс на удачу. На расстоянии более миллиарда километров между Титаном и Землёй глобальная сеть телескопов, 18 основных радиотелескопов в Австралии, Китае, Японии, США и Европе, напрямую слушали слабый несущий сигнал "Гюйгенса".

Ученые смогли записать сигнал и спасти эксперимент, восстановив измерения ветра. Однако изображения на канале А - половина галереи - были утеряны навсегда.

В то же время 350 изображений, поступивших на канал B, вместе с показаниями других приборов зонда, выполнили все основные задачи миссии по картографированию Титана.

Ранее мы рассказывали, как советский посадочный модуль прошел сквозь адскую атмосферу Венеры, достиг ее поверхности, а затем в результате непредвиденной инженерной ошибки измерил собственную крышку вместо поверхности планеты.

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