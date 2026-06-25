Какие MacBook потеряли актуальность: эти ноутбуки не обновятся до macOS 27

Apple фактически завершает эпоху компьютеров Mac с процессорами Intel и с выходом macOS 27 это станет особенно заметно.

Компания Apple представила на WWDC 2026 новую версию macOS 27, которая приносит интересные изменения в дизайне и новые функции, включая обновленную Siri с искусственным интеллектом.

А еще это первое крупное обновление Apple, которое полностью исключило компьютеры с процессорами Intel из списка совместимых устройств. Теперь новые версии системы будут получать лишь Mac с фирменными M-чипами, отметили в BGR.

Какие Mac не обновятся до macOS 27:

16-дюймовый MacBook Pro 2019 года,

13-дюймовый MacBook Pro 2020 года,

Mac Pro 2019 года,

27-дюймовый iMac 2020 года.

Эти устройства останутся на macOS Tahoe и больше не будут получать новых функций, а со временем Apple перестанет выпускать обновления безопасности, что сделает их критически уязвимыми для новых вредоносных программ, вирусов и хакерских атак. Обычно это год-два после прекращения основной поддержки.

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Еще один важный момент связан с приложениями, созданными нативно для архитектуры x86. По данным Apple, macOS 27 станет последней версией системы с поддержкой Rosetta 2. Это значит, что начиная с macOS 28 (ожидается в 2027 году), запуск приложений и игр, написанных исключительно под процессоры Intel, станет невозможным.

Такой шаг стимулирует разработчиков создавать версии своих приложений специально для Apple Silicon, что должно повысить их производительность. В то же время это создает проблему для старых приложений и игр, которые больше не поддерживаются и не обновляются, поскольку их нельзя оптимизировать под новую архитектуру.

В качестве частичного решения Apple заявляет, что сохранить часть функционала Rosetta в будущих обновлениях для запуска старых игр, но эта поддержка не будет распространяться на большинство приложений Intel, которые все еще получают обновления.

Напомним, в марте Apple выпустила бюджетный MacBook Neo с процессором от iPhone за 599 долларов. Журналисты считают, что ни один Windows-ноутбук за аналогичную цену не может конкурировать с Neo.

До конца 2026 года компания может представить сенсорный MacBook Pro с Dynamic Island, OLED и новым интерфейсом. Также в утечках упоминается более тонкий и легкий корпус.

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