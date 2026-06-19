Летняя подкормка помогает розам набраться сил, дольше цвести и легче переносить капризы погоды.

В июне розы выходят на "пиковый режим" цветения и особенно нуждаются в поддержке. Так что если вы хотите, чтобы они не теряли сил и продолжали формировать новые бутоны, в этот месяц их нужно обязательно подкормить. Разберемся, чем удобрить розы во время цветения.

Чем подкормить розы в июне - лучшие народные средства

Одно из самых популярных народных средств, чем подкормить розы летом – настой коровяка. Он содержит азот, калий и микроэлементы, которые легко усваиваются растением. Для приготовления стебли коровяка заливают водой, дают немного настояться и затем полученный настой вносят под корень, чтобы мягко подкормить кусты и поддержать длительное цветение.

Похожим по действию считается настой птичьего помета. Он тоже богат азотом и стимулирует рост побегов, но его нужно хорошо разводить, так как в концентрированном виде он может повредить корни.

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Также среди того, чем подкормить розы во время цветения, широко применяется и древесная зола – ее особо ценят за высокое содержание калия и фосфора, которые помогают розам цвести ярче и дольше. Причем золу можно применять как настой или просто рассыпать вокруг куста с последующим поливом.

Эффективен и настой из зеленой травы – обычно его делают из крапивы или других сочных сорняков, оставляя их бродить в воде. Такой раствор насыщает розы микроэлементами, мягко стимулирует рост и заодно улучшает почву вокруг куста.

Наконец, если вы не знаете, чем подкормить розы в домашних условиях, стоит попробовать дрожжи. Настой на дрожжах активизирует почвенную микрофлору и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, особенно в теплую июньскую погоду, когда розы растут наиболее активно.

В итоге, зная, чем удобрить розы летом, вы сможете укрепить иммунитет растений и снизить риск грибковых заболеваний, что особенно полезно в периоды нестабильной погоды, когда розы испытывают стресс.

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