Для приготовления нежного домашнего сыра понадобятся всего три ингредиента и одна ночь ожидания.

Многие считают, что для приготовления качественного творожного сыра нужно специальное оборудование и точные инструкции. Однако на практике все гораздо проще - обойтись можно всего тремя ингредиентами и духовкой, а в итоге получается на удивление вкусный и нежный продукт, ничем не хуже магазинных вариантов. Рассмотрим, как сделать сыр из кислого молока, чтобы все было готово всего за одну ночь.

Как сделать домашний сыр проще всего - ингредиенты и рекомендации

Домашний сыр из молока получается нежным, мягким и очень вкусным. Его можно намазать на утренний бутерброд, добавить в салат или подать в качестве закуски. И что особенно приятно – на приготовление не придется тратить много времени: большую часть работы сделают нагревание в духовке и последующее охлаждение.

Вам понадобятся:

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Домашнее коровье молоко – 3 л;

Соль – 3 чайные ложки;

Свежий лимон – половина.

Хотя рецепт домашнего сыра весьма прост, каждый ингредиент важно подбирать внимательно. Так, например, лучше всего использовать свежее или немного кислое домашнее цельное молоко - именно оно в конечном счете обеспечивает насыщенный вкус и хороший выход продукта.

Если же домашнего молока под рукой нет, подойдет, конечно, и магазинное пастеризованное (лучше - высокой жирности), но в этом случае сыр может получиться немного менее плотным.

Не менее важную роль в том, как приготовить домашний сыр, играет добавленная кислота, так как именно благодаря ей молоко быстрее сворачивается и отделяет сыворотку: чаще всего для этого используется свежевыжатый лимонный сок или раствор лимонной кислоты.

Причем некоторые хозяйки предпочитают готовить домашний сыр из молока и уксуса, однако именно лимонная кислота придает изделию более нежный и приятный вкус.

Как сделать сыр в домашних условиях - пошаговый рецепт

Сперва перелейте молоко в стеклянную банку или другую жаропрочную емкость подходящего объема. Добавьте соль и тщательно перемешайте, чтобы она полностью растворилась. Затем выжмите сок из половины лимона, влейте его в молоко и еще раз аккуратно перемешайте.

Поставьте емкость в холодную духовку – чтобы молоко начало нагреваться постепенно и правильно разделилось на творожную массу и сыворотку. Включите духовку и установите температуру 120 градусов. Через 45–60 минут молоко свернется: появятся плотные белые хлопья, а сыворотка станет прозрачной и приобретет легкий желтоватый оттенок.

После того как молоко створожится, аккуратно перелейте содержимое в сито, застеленное несколькими слоями марли, и подождите, пока сыворотка полностью не стечет. Причем не стоит пытаться ускорить этот процесс, иначе сыр может получиться не таким нежным.

Когда капли остановятся, заверните творожную массу в марлю и оставьте под легким прессом - например, можно положить сверху тарелку, а на нее поставить небольшую кастрюлю или банку с водой в качестве груза. Под прессом сыр станет более плотным и приобретет однородную консистенцию.

В конце остудите сыр до комнатной температуры и уберите в холодильник минимум на шесть часов, а еще лучше – на всю ночь. За это время вкус станет более насыщенным, а мякоть - более плотной.

Таким образом, чтобы сделать сыр в домашних условиях, вам понадобится всего-навсего три простых ингредиента, немного терпения и одна ночь для охлаждения. Зато в результате вы получите натуральный, нежный и вкусный продукт без лишних добавок и консервантов.

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