В Украину возвращаются отключения света: в 'Укрэнерго' рассказали, когда начнутся и сколько будут длиться

Широкое использование кондиционеров может стать серьёзной проблемой.

Этим летом в Украине могут ввести графики почасовых отключений электроэнергии из-за массированных обстрелов со стороны врага. Отключения света могут длиться до 5 часов в час пик, а наиболее опасный период ожидается через несколько недель, сообщил РБК-Украина председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"При отсутствии вражеских ударов у нас высокие шансы работать без ограничений. Если будут массированные атаки на генерацию, потребуется балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений. Потенциально, после массированных обстрелов, возможно до 5 часов в пиковые периоды", – говорит Зайченко.

Речь идет прежде всего о вечерних часах, поскольку дневную нагрузку "Укрэнерго" может покрыть за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, отмечает специалист. Он отметил, что Украина существенно увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников – в частности, солнечную генерацию, но впереди опасный период.

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"В атомной генерации продолжается плановая ремонтная кампания. Сейчас мы находимся в одной из точек низкой генерации на АЭС, минимум ожидается через несколько недель – во второй половине июля и в начале августа. В этот же период возможен пик летнего потребления из-за повышения температуры воздуха", – предупреждает глава "Укрэнерго".

Наибольший рост потребления электроэнергии из-за жары происходит именно за счет кондиционеров, говорит Зайченко. Если жара продлится два-три дня, то энергосистема выдержит. Если же на термометрах будет +30°C в течение недели, то начнутся сложности.

"Если высокая температура продержится целую неделю, мы выйдем на пик летнего потребления. Это на 25% больше текущего уровня. У нас есть чем покрыть пиковое потребление в жаркие периоды, но нужно учитывать, что энергосистема работает под нагрузкой, и эта нагрузка продолжается. Поэтому потребитель должен помогать энергосистеме", – говорит представитель "Укрэнерго"

Такая помощь может заключаться в ограничении использования мощных электроприборов утром и вечером, а также в создании простых сквозняков в квартирах вместо включения кондиционеров.

"Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что появилось больше распределенной генерации, новые электростанции строятся с другим уровнем защиты, повысилась защищенность подстанций как "Укрэнерго", так и операторов систем распределения. Поэтому отключения, конечно, возможны, но они будут не такими тяжелыми, как зимой. Этим летом у врага меньше шансов оставить нас без света на длительный период", – резюмирует Зайченко.

Отключения электроэнергии в Украине – последние новости

Уже с понедельника, 22 июня, в отдельных районах Киева фиксировались отключения электроэнергии в жилых домах. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев констатировал, что в Украине уже начался сезон летних отключений из-за чрезмерного использования кондиционеров. По его прогнозам, вечером свет может пропадать до 4 часов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что чем выше температура, тем больше вероятность отключения света. В то же время он заметил, что повторение длительных зимних блэкаутов летом вряд ли возможно.

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