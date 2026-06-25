Харьков может остаться без АЗС: эксперт предупредил о новой тактике российских ударов

Российские дроны всё чаще наносят удары по автозаправочным комплексам, а без дополнительной защиты под угрозой могут оказаться крупные города.

Россия может усилить удары по автозаправочным станциям, используя дроны с машинным зрением. Отдельные украинские города рискуют столкнуться с исчезновением работающих АЗС.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН рассказал, что в последнее время россияне активизировали атаки на украинские объекты розничной топливной инфраструктуры, в частности на автозаправочные комплексы.

"Думаю, что сейчас начнется активизация атак на автозаправочные станции. Это уже началось. И запускаются дроны именно с системой машинного зрения, которые не нуждаются в подключении к интернету. Они наносят удары по газовым модулям, а там, где газовый модуль, – там, конечно, стоит АЗС. И очень мощный взрыв уничтожает АЗС", – сказал эксперт.

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Он считает, что государство должно срочно пересмотреть подходы к защите таких объектов. В частности, речь идет о возможности маскировки газовых модулей и установке защитных конструкций над автозаправочными комплексами, особенно в прифронтовых районах. По словам эксперта, в настоящее время владельцы АЗС вынуждены самостоятельно искать способы защиты своих объектов, однако не обладают необходимым опытом и четкими рекомендациями по противодействию атакам дронов. Особое беспокойство у эксперта вызывает ситуация в приграничных областях.

"Это очень серьезная проблема, потому что наше правительство пытается не обращать на это внимания. Например, в Тростянце в Сумской области уже нет ни одной АЗС. Это в 30 км от России, а Харьков – в 65 км от РФ (на самом деле от центра Харькова до границы с РФ всего 35 км, – УНИАН). Не дай Бог, но я чувствую, что "завтра" в Харькове также могут исчезнуть АЗС", – отметил Леушкин.

Он указал, что подобные риски существуют не только для Харькова. Под угрозой также могут оказаться Днепр и Запорожье, где автозаправочные комплексы уже регулярно становятся целями российских атак.

"Сейчас нужно думать не о защите НПЗ, которых уже не осталось, а начинать думать о защите бензовозов и АЗК – то есть последнего звена топливного рынка. И если мы этого не будем делать, мы вернемся к тому кризису, который у нас был. Только это будут не очереди на АЗС, а поиски уцелевших АЗС", – подытожил Леушкин.

Российские удары по украинским АЗС – последние новости

17 июня стало известно, что российская армия уничтожила АЗС в городе Тростянец в Сумской области. Город тогда пережил тяжелую ночь, поскольку российские оккупанты нанесли массированный удар по Тростянец.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов предлагал владельцам АЗС в зоне риска начать закрывать сетками участки, уязвимые для поражения. В частности, защищать емкости с газом и закрывать места въезда и выезда.

Ранее враг наносил удары по АЗС также в крупных украинских городах, в том числе в Киеве, Днепре и Харькове. Это, вероятно, свидетельствует о намерении России расширить масштабы таких атак.

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