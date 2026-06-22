По словам специалиста, большинство запретов на Ивана Купала связано с поверьями о нечистых силах.

Купальская ночь издавна считалась одним из самых мистических периодов в народном календаре, когда грань между естественным и сверхъестественным, по верованиям предков, становилась особенно тонкой. Именно с этим праздником связано множество обрядов, запретов и символических действий, которые сформировали представление о том, что можно и что нельзя делать в это время.

Ранее мы писали, какие праздники в Украине ждут нас в июне, а о том, можно ли стричься на Ивана Купала и какие еще традиции связаны с этим праздником, в комментарии УНИАН рассказала таролог, психолог и современная ведьма AnaRaya.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что нельзя делать на Ивана Купала – какие повседневные дела отложить

Как пояснила эксперт, в народных верованиях важно было различать ночное и дневное время празднования. Так, например, объясняя, почему нельзя купаться на Ивана Купала, она отметила:

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"Лезать в воду на Купала – это было настоящим самоубийством, ведь считалось, что вся нечисть (водяные, русалки, черти) только и ждет, чтобы затащить вас на дно!".

А вот после восхода солнца отношение к тому, можно ли купаться на Ивана Купала, было, по словам специалиста, кардинально противоположным: утреннее и дневное купание не только разрешалось, но и поощрялось, поскольку считалось, что вода в это время приобретает целебные свойства и помогает очиститься от болезней и сглазов.

Та же логика, по ее мнению, касалась и вопроса, можно ли стирать на Ивана Купала, а вот стрижка стала табу еще и потому, что волосы считались носителем жизненной силы, поэтому их срезание на Купалу символически воспринималось как потеря энергии, красоты и внутренних ресурсов.

Зато мытье головы не запрещалось. По словам эксперта, вода днем считалась целебной, поэтому мытье волос, особенно с использованием трав, расценивалось как полезная практика для укрепления их здоровья и красоты.

Можно ли работать на Ивана Купала – как относиться к работе

Если с тем, можно ли мыть голову на Ивана Купала, все понятно, то что касается физического труда? Специалист подчеркнула:

"Тяжелый труд отвлекал от главного в этот день – ритуалов. Поэтому тот, кто работает на Купалу, "пропускает" всю магию года и привлекает бедность в свою жизнь".

В то же время существует поверье, объясняющее, почему на Ивана Купала нельзя спать: согласно ему, в этот период активизируется нечистая сила, которая может нанести вред человеку или хозяйству. Поэтому у костров оставались почти до самого рассвета, а вот во сколько нужно ложиться спать на Ивана Купала, определяли по пению петухов, так как верили, что именно они прогоняют нечисть и "завершают" магическую ночь.

Можно ли убираться в Ивана Купала

Также таролог подчеркнула, что этот день традиционно не предназначался для домашней работы:

"Считалось, что вместе с водой или мусором мы вымываем из дома блага, ресурсы и достаток, поэтому всю работу нужно было закончить до праздника".

Иными словами, наши предки в этот день объявляли официальный выходной.

Можно ли гадать на Ивана Купала – самые известные праздничные обряды

Специалист подчеркнула, что именно гадания и обряды были одной из главных составляющих купальского праздника, хотя и не единственными. Так, среди самых распространенных обрядов эксперт назвала пускание венков на воду, прыжки через костер и поиск цветков папоротника.

Венки с костром

Таролог описала этот ритуал следующим образом: женщина плетет венок из 12 трав, ставит свечу и пускает его в воду. Если венок утонул – "считай, что не повезло, в этом году замуж не выйдет", если, наоборот, далеко отплыл, то, "конечно, любовь будет долгой", а если его случайно поймал какой-то парень – "уже понятно, что будущий муж".

Прыжки через огонь

"Если прыгает пара и во время прыжка они не разжали руки – как и положено – это любовь до конца жизни и скорая свадьба. А еще если искры летят следом за ними, то это к богатству", – рассказала она.

Поиск папоротника

Этот обряд, по мнению эксперта, был самым экстремальным: "папоротник сам по себе очень магическое растение и не растет где угодно. Поэтому на Купала тот, кто найдет его огненный цветок в полночь, начнет понимать язык животных, видеть "как на рентгене", находить сокровища и получит суперсилу".

Впрочем, она также напомнила об одном минусе – за этим человеком, как считалось, будет охотиться вся лесная нечисть, которая вылезает ночью, поэтому главное, подытожила эксперт, – "не испугаться на пути к могущественной силе".

Таким образом, понимая, можно ли убираться дома на Ивана Купала, а также какие традиции связаны с этим днем, вы не только отдаете дань уважения предкам, но и можете попробовать на себе древние ритуалы.

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