Простое и дешевое средство поможет выгнать насекомое из сада.

Тля - это очень опасное насекомое, способное уничтожить кустарники раньше, чем вы успеете вообще его заметить. Именно поэтому желательно не только реагировать на уже случившуюся атаку, но и принимать превентивные меры. Рассказываем, чем обработать розы от тли быстро, дешево и эффективно.

Чем побрызгать розы от тли в домашних условиях

Немногие садоводы понимают, почему тля так опасна, особенно для роз. Она не просто прокалывает листья - она высасывает из них сок, лишая растение жизненных сил. На живых молодых побегах образуются буквально открытые раны, из-за чего кусты начинают хиреть и перестают цвести. Более того - именно тля своими действиями снижает защитный барьер роз, из-за чего они становятся более подвержены грибковым заболеваниям.

Если вы не хотите использовать дорогостоящие и, к тому же, не очень безопасные химические средства для защиты цветов от вредителей, есть другое, более экологичное, но такое же действенное средство, чем брызгать розы от тли самостоятельно. Главный ингредиент - обычная специя, которая есть в кухонном шкафчике почти любой хозяйки, а даже если вам придется ее купить, то стоит она копейки.

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Итак, то, чем опрыскать розы от тли может любой садовод, не потратив тонну средств и сил - обычный молотый перец чили. То самое вещество, благодаря которому эта специя такая острая, негативно влияет на вкусовые рецепторы тли, раздражая их. Лучше всего раствор будет работать на растениях или совсем еще не зараженных вредителем, или когда проблема еще на начальной стадии.

Для того, чтобы приготовить заветную жидкость, растворите 1 столовую ложку перца чили и полутора литрах горячей воды. Для лучшей сцепки можете добавить немного хозяйственного мыла, тщательно размешать все ингредиенты до полного растворения и оставить на сутки. После этого раствор нужно процедить, перелить в бутылку с пульверизатором и опрыскать растения вечером, когда солнце уже не будет светить так интенсивно. Тем же самым средством можно обрабатывать не только розы, но и перцы, помидоры, фасоль и ягодные кустарники.

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