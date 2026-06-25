В 'ПриватБанке' евро подешевел: актуальный курс валют на 25 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 июня, остался на прежнем уровне и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил 25 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,88 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 45,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 31 копейку и составляет 51,41 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,74 гривни за евро.

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