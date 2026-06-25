1500 км от линии фронта: Зеленский показал, как горят НПЗ в Уфе после поражения (видео)

Также подтверждено поражение нефтебазы в Краснодарском крае.

Сегодня украинские Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня ночью подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае. Расстояние до цели – около 300 километров от линии фронта. Утром СБУ нанесла удары по двум НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Это 1500 километров от линии фронта", – подчеркнул он.

По его словам, эти дальнобойные операции – это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и населенным пунктам.

"Выполняем план наших дальнобойных санкций", – написал Зеленский. При этом он добавил, что россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время, и подчеркнул, что войну нужно завершать.

Генеральный штаб ВСУ сообщил также о поражении вражеских целей на оккупированных территориях Украины, в частности, трех мостов, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов – автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области.

В Генштабе добавили, что также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили, в частности, радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Удары по России – новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины систематически наносят удары по российским НПЗ. В частности, удары украинских беспилотников вывели Московский НПЗ из строя как минимум на шесть месяцев.

Завод, расположенный на южной окраине российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона.

На фоне украинских ударов по НПЗ и усугубления топливного кризиса в России рассматривают возможность импорта топлива и соответствующих субсидий для ограничения цен. Эти меры должны смягчить последствия перебоев с поставками бензина и дизельного топлива, вызванных украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее стало известно, что Россия уже потеряла треть мощностей НПЗ. По оценкам специалистов, дефицит топлива может стать одним из ключевых факторов ускорения инфляции в РФ во второй половине года и создать дополнительные риски для всей российской экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: