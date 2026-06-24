Дозреть авокадо можно разными способами, но все они простые.

Авокадо - очень вкусный и полезный фрукт, но только если он хорошо созрел. В недоспелом виде он твердый и безвкусный, словно сырой картофель. В магазинах этот продукт обычно продают зеленым, поскольку так его легче транспортировать. Если вам достался именно такой фрукт, не спешите его выбрасывать. Существуют способы, как сделать твердый авокадо мягким в домашних условиях и сохранить максимум пользы.

Ранее мы также рассказывали, можно ли есть авокадо, если оно потемнело, и как правильно хранить разрезанный фрукт.

Как дозреть авокадо в микроволновке

Если нужно срочно размягчить фрукт, то можно воспользоваться экстренным методом. Умельцы придумали, как дозреть авокадо за 5 минут с помощью микроволновки. Для этого почистите кожуру, разрежьте фрукт и достаньте косточку. Проколите в нескольких местах зубочисткой. Положите в миску и готовьте в микроволновке около 30-60 минут. Конечно, это не ускорит естественное созревание, но хотя бы сделает продукт мягким.

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Похожий трюк можно провернуть и при помощи духовки. Разогрейте её до 90° и положите на противень завернутый в фольгу почищенный авокадо без косточки. Запекайте около 10 минут. Оставьте продукт остыть в выключенной духовой камере.

Помните, что хотя фрукт размягчится, но не приобретет характерный "спелый" вкус. Поэтому такие методы годятся только для экстренных случаев. Если готовы подождать пару дней, лучше так и сделать. Далее мы расскажем, как дозреть авокадо естественным способом - это совсем несложно.

Как из зелёного авокадо сделать спелое

Натуральное созревание продукта можно ускорить с помощью специального газа - этилена. Если хотите знать, как дозреть авокадо за ночь, то подготовьте бумажный пакет и банан. Заверните оба фрукта в бумагу и положите на стол. Уже за 8-10 часов авокадо станет зрелым и ароматным.

Это работает, поскольку банан постоянно выделяет этилен, а бумага задерживает газ. Он воздействует на авокадо и провоцирует ускоренное созревание. Фрукт будет мягким, словно дозрел на ветке. Если нет бананов, можно заменить их яблоком или помидором.

Есть иной способ, как сделать, чтобы авокадо быстро созрел. Для этого вам вообще ничего не понадобится - просто положите фрукт на подоконник на южной стороне. Солнечные лучи запустят ускоренное вызревание. До идеального состояния продукт дойдет за 2-3 дня. Главное - не класть фрукт в холодильник, иначе он точно останется твердым.

Как дозреть авокадо быстро - мы уже разобрались, но как понять, что он уже зрелый? Спелый фрукт довольно мягкий на ощупь и продавливается пальцем, но ещё не превращается в "кашу". А его кожуру можно легко отделить от мякоти голыми руками. Именно такой авокадо самый вкусный.

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