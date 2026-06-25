Сине-желтый флаг на Кинбурнской косе: ВСУ заставили оккупантов отступить

В результате мощного огневого удара оккупанты были вынуждены отступить с занимаемых позиций.

На Кинбурнской косе, оккупированной россиянами с 2022 года, развелся сине-желтый флаг, заявили в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

"Сине-желтый флаг на Кинбурнской косе! В результате мощного огневого удара Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны. Мы не останавливаемся! Когда-нибудь наши танки всё же доберутся до Джанкоя!", – подчеркивают военные в Facebook.

Напомним, ранее партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из штаба группировки войск "Днепр" сообщало, что действия Сил обороны по перерезанию маршрутов снабжения вынудили оккупантов спешно эвакуироваться с Кинбурнской косы в Николаевской области.

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Речь шла о том, что подразделения 337-го полка РФ покидают позиции из-за прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин пояснил УНИАН, что на Кинбурнской косе, которую россияне оккупировали еще в 2022 году, оккупанты действительно сталкиваются с серьезными логистическими проблемами из-за ударов украинских дронов. Однако говорить о том, что они уже покинули этот плацдарм, – пока рано.

Кинбурнская коса – важный плацдарм

Эта песчаная коса расположена в Николаевской области, в нескольких километрах от города Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Коса оккупирована россиянами с 2022 года, оттуда враг ведет обстрел Очакова и т. д., из-за чего заблокировано движение из портов Херсона и Николаева. Эта коса – единственная оккупированная часть Николаевской области.

Кинбурнская коса входит в состав природно-заповедного фонда Украины, в частности национального природного парка "Белобережье Святослава" и регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса".

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