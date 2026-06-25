Германия отказалась от фрегатов стоимостью 18 млрд евро: акции Rheinmetall обвалились

Берлин решил вместо шести крупных фрегатов F126 приобрести восемь более дешевых кораблей MEKO A-200, в результате чего компания Rheinmetall лишилась контракта на сумму 12 млрд евро.

Правительство Германии решило свернуть программу строительства фрегатов F126, которая считалась одним из крупнейших проектов перевооружения флота в истории страны. Решение стало серьезным ударом для оборонного концерна Rheinmetall, акции которого после этой новости резко упали.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, вместо шести крупных фрегатов F126 Берлин планирует закупить восемь многоцелевых фрегатов MEKO A-200 производства компании TKMS. Новые корабли будут специализироваться прежде всего на борьбе с подводными лодками.

В Министерстве обороны Германии объяснили это решение задержками в реализации проекта F126 и постоянным ростом его стоимости.

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По предварительным оценкам, закупка восьми фрегатов MEKO A-200 обойдется примерно в 11,6 миллиарда евро. В то же время продолжение программы F126 могло бы обойтись государству более чем в 18 миллиардов евро.

В ведомстве отмечают, что новые корабли соответствуют оперативным потребностям ВМС и будут иметь преимущества в эксплуатации, техническом обслуживании и подготовке экипажей.

Rheinmetall потеряла многомиллиардный контракт

Решение сразу отразилось на фондовом рынке. Акции TKMS выросли примерно на 11%, тогда как ценные бумаги Rheinmetall потеряли до 13,6% стоимости.

По оценке аналитика JPMorgan Дэвида Перри, упущенный для Rheinmetall контракт мог стоить около 12 миллиардов евро. Эксперт предупредил, что без этого заказа компании будет сложнее выполнить годовой план по привлечению новых контрактов.

Ранее генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщал о переговорах относительно участия компании в проекте F126 в рамках сотрудничества с нидерландским судостроителем Damen.

Меньшие и более дешевые корабли

Фрегаты MEKO A-200 значительно компактнее, чем F126. Их длина составляет около 120 метров, а водоизмещение – примерно 4200 тонн.

Для сравнения: фрегаты F126 должны были иметь длину 166 метров и водоизмещение около 10 500 тонн.

По данным немецких парламентариев, на реализацию проекта F126 уже было потрачено от 2,3 до 2,4 миллиарда евро.

Решение об отказе от программы было принято на фоне растущего давления на министра обороны Германии Бориса Писториуса со стороны депутатов правящей коалиции, которые требовали пересмотреть дорогостоящий и проблемный проект.

Другие новости Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина запросила сразу 1,2 млн 155-мм артиллерийских снарядов повышенной дальности. При этом немецкий концерн Rheinmetall имеет возможность изготовить и передать 100 тысяч снарядов, то есть лишь примерно 8%.

Также Rheinmetall продолжает расширять производство боеприпасов на фоне растущего спроса со стороны Украины и стран НАТО. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин готов профинансировать производство данного типа боеприпасов для Украины.

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