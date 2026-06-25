В Испании построили аэропорт, который превратился в город-призрак: что с ним случилось

Взлетно-посадочная полоса аэропорта имела длину примерно 4 километра.

В Испании аэропорт Сьюдад-Реаль изначально планировался как один из крупных проектов страны. Цель заключалась в том, чтобы к югу от Мадрида появился аэропорт, который мог бы разгрузить столичный Барахас, обслуживать бюджетные авиакомпании и создать новый экономический центр в этом регионе. Об этом пишет vezess.

По данным нескольких источников, стоимость инвестиций составляет около одного миллиарда евро.

"Взлетно-посадочная полоса аэропорта имела длину примерно 4 километра и ширину 60 метров, то есть была пригодной даже для приема крупнейших в мире пассажирских самолетов, в частности Airbus A380. Терминал был рассчитан на ежегодное обслуживание нескольких миллионов пассажиров, в комплекс также входили огромные промышленные территории. Его строили не как небольшой сельский аэропорт, а как новые испанские авиационные ворота. Однако реальность вмешалась", - отмечается в публикации.

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Как оказалось, аэропорт открылся в неудачное время - финансовый кризис 2008 года остановил испанский бум на рынке недвижимости и инвестиций, а авиакомпании не видели в Сьюдад-Реале достаточно выгодного бизнеса.

"Отдаленное расположение по сравнению с Мадридом также не помогло, ведь пассажирам не очень импонировал аэропорт, который, хотя и упоминался как альтернатива столичному аэропорту, но на практике не мог составить конкуренцию Барахасу", - объяснили в материале.

Регулярные рейсы быстро сократились

Несмотря на то, что несколько авиакомпаний всё же появились, ни одна из них не смогла надолго поддержать работу аэропорта. Последний коммерческий рейс Vueling вылетел осенью 2011 года из Сьюдад-Реала в Барселону, чем и завершился короткий период пассажирских перевозок аэропорта. Впоследствии это место превратилось в один из самых известных заброшенных аэропортов Европы.

"Аэропорт был закрыт на несколько лет после банкротства, а впоследствии международная пресса сообщила, что на аукционе в рамках процедуры банкротства на проект, стоимость которого ранее оценивалась в миллиард евро, поступило предложение всего на 10 тысяч евро", - добавили в публикации.

В то же время в 2019 году испанский орган по воздушному транспорту вновь разрешил его открытие, а позже его пытались использовать для хранения самолетов, технического обслуживания и промышленных целей, а также для эпизодического движения.

Например, во время пандемии коронавируса здесь преимуществом стала огромная свободная пропускная способность - было место для стоянки самолетов, вынужденных совершить посадку.

"Согласно самым свежим официальным данным о полётах, Сьюдад-Реаль и сегодня является действующим, зарегистрированным аэропортом, но функционирует далеко не так, как это изначально предполагалось. Здесь нет оживленного международного пассажиропотока, а скорее - ограниченная инфраструктура, которая используется по мере необходимости и время от времени обслуживает частные самолёты и специальные рейсы", - подытожило vezess.

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