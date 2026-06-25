Ризатдинова честно ответила, свободно ли сейчас её сердце

Анна также рассказала, каким должен быть идеальный мужчина для неё.

Известная украинская спортивная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и многократная призерка чемпионатов мира и Европы Анна Ризатдинова рассказала о своей личной жизни.

Не секрет, что в 2019 году она рассталась с экс-депутатом Александром Онищенко, от которого родила сына Романа. После громкого разрыва спортсменка решила держать свою личную жизнь под семью замками. Однако на днях она поделилась, что сейчас её сердце свободно.

"Я ни разу не была на свадьбе. Ни на свадьбе подруги, ни на своей, потому что её не было. Хочу хотя бы раз побывать на свадьбе. Говорю своим подругам – давайте, потому что я очень этого хочу. А сейчас так, сердце свободно. Когда оно будет занято, думаю, все узнают. Возможно, я не буду об этом так кричать. Но признаки точно будут. Потому что скрывать, мне кажется, на сто процентов невозможно", – поделилась Анна в интервью для BLIK.ua.

Видео дня

Ризатдинова добавила, что ей часто пишут мужчины с предложениями о встречах. Однако её идеальный мужчина должен обладать определёнными чертами:

"Мужчина должен быть с характером. Поэтому, даже если я не отвечаю, думаю, что есть масса других способов привлечь к себе внимание".

Напомним, ранее Анна Ризатдинова призналась, что ей предлагали стать главной героиней шоу "Холостячка".

Вас также могут заинтересовать новости: