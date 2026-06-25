Чтобы свекла и морковь были крупными и сладкими, внести удобрение в середине лета.

К концу июня все культуры на огороде у дачников уже посеяны. О посадке можно не волноваться - наступает сезон внесения подкормок. Даже если овощи на вашем участке хорошо растут сами по себе, удобрения им точно не помешают. Особенно полезными они будут для свеклы и моркови - двух корнеплодов с похожей потребностью в микроэлементах.

Мы разобрались, чем подкормить свеклу в июне стоит каждому фермеру. За такую помощь овощ отблагодарит вас сладкими и крупными корнеплодами. Ровно те же самые препараты можно вносить и в морковные грядки. Эффект будет заметен уже через пару недель.

Чем подкормить свеклу и морковь в июне и июле

Чтобы понять, чем подкормить морковь и свеклу, нужно разобраться в потребностях этих культур. В начале роста они больше всего нуждаются в азоте, чтобы быстро нарастить зеленую ботву. Но с наступлением лета рост зелени прекращается - растения теперь увеличивают корнеплод. На этом этапе азот им совершенно не нужен, зато увеличивается потребность в калии и фосфоре.

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Таким образом, если первая подкормка свеклы и моркови в конце весны обычно проводится азотными препаратами, то с июня на грядки вносятся калийные и фосфорные средства. Калий отвечает за сладость и аромат плодов, улучшая их вкусовые качества. Фосфор нужен для увеличения массы овоща, а также будущего долгого срока хранения.

Очень важно: любые удобрения вносятся только по влажной почве. То есть сначала посевы поливают обычной водой, и только потом удобряют. В противном случае возможен ожог корней.

Из приведенной выше информации становится понятно, чем подкормить морковку в июне лучше всего. Если вы нормально относитесь к химическим препаратам, можно применить суперфосфат, монофосфат калия или нитрат калия. Инструкция по приготовлению должна содержаться на упаковке. Обычно требуется развести 25 граммов средства в 10 литрах воды, после чего полить по стакану под каждый куст.

При желании хорошее удобрение можно подобрать и из народных средств. Очень хорошо себя зарекомендовала древесная зола. В ней есть все необходимые корнеплодам вещества. Для приготовления удобрения 200 граммов пепла растворяют в 10 литрах теплой воды. Влейте под каждый куст по стакану средства.

Ещё один вариант, чем подкормить морковку, чтобы она была крупной - травяной настой. Нарвите различные сорняки, одуванчик, клевер. Наполните травой ведро на две трети. Доверху влейте горячую воду и оставьте настояться 3 суток. Затем процедите раствор, разведите пятикратно обычной водой и полейте свеклу и морковь.

Обычно растениям хватает одной подкормки за лето, но если почва бедная, то процедуру можно повторить через пару недель. За месяц до сбора урожая подпитки прекращают. Запомните два важных правила: ни в коем случае нельзя вносить на грядки азотные вещества (из-за них овощи накапливают вредные нитриты) и свежий навоз (вызывает ожоги корней).

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