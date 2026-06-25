Netflix показал трейлер нового скандинавского детектива: он может стать хитом

Сериал станет доступен полностью 20 августа 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового шведского детективного сериала "Кровавая жертва" (Blood Sacrifice), который может стать классикой жанра в стиле недавних "Каштанового человечка" и "Гарри Холле".

В центре сюжета сериала, который изначально носил рабочее название "Дело" (The Case), – полицейский Томас и его отстраненный отец-детектив на пенсии Альфред, вынужденные объединить усилия, чтобы выследить жестокого убийцу, который, похоже, нацелился на полицию.

Главные роли в сериале исполнили норвежский актер Якоб Офтебро ("Снеговик", "Мистериум. Тьма в бутылке", "Tom of Finland", сериалы "Мост", "Стейнбек") и его шведский коллега Питер Андерсон (оригинальная трилогия "Девушка с татуировкой дракона", "Джек Райан: Теория хаоса", "Другой мир: Новое поколение").

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Создателем шоу является английский сценарист Джордж Кей, наиболее известный по хитовым сериалам "Люпен" и "Угнанный рейс", а его режиссером выступил датчанин Кристоффер Нюхольм (сериалы "Убийство", "Табу").

"По сути, "Кровавая жертва" – это любовная история между отчужденными отцом и сыном, чья работа вновь сближает их – и все это облечено в мрачную, наполненную адреналином криминальную драму в стиле скандинавского нуара. Действие этой истории разворачивается в Стокгольме, в странном, навязчивом свете скандинавского лета, что позволило нам создать криминальный триллер, обладающий уникальным шведским колоритом и эпичностью", – так описывает проект Джордж Кей.

Сериал будет состоять из пяти эпизодов и станет доступен полностью 20 августа 2026 года.

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