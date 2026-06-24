Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи и об основных традициях этого праздника.

Религиозные праздники в христианской традиции часто имеют глубокие библейские и исторические корни. Одним из таких является Рождество Иоанна Предтечи, которое отмечается ежегодно 24 июня. Священник Анатолий Кулиш рассказал в комментарии УНИАН, какие традиции существуют на Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать, какие молитвы читать и как в целом отмечать этот праздник.

Что за праздник – Рождество Иоанна Предтечи

Как пояснил отец Анатолий, само слово "Рождество" означает рождение, и в православной традиции особо почитают три таких события: Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. При этом когда Рождество Иоанна Крестителя начали чествовать, точно неизвестно, однако, по разным источникам, этот праздник существует еще с I века нашей эры.

Он подчеркнул, что в православной традиции Иоанн Креститель считается самым выдающимся и ярким из рожденных женщинами после Иисуса Христа, поскольку он был последним пророком и предтечей (от старославянского – тот, кто идет впереди) Христовым. Именно поэтому христиане вспоминают как его рождение, так и день смерти (Усекновение главы Иоанна Крестителя).

Видео дня

При этом православным верующим важно понимать две вещи о Рождестве Иоанна Предтечи: как празднуют этот день и что именно он означает. Начиная со второго, священник обратился к евангельской истории рождения Иоанна (Евангелие от Луки, 1):

"Его отец Захария был одним из священников иерусалимского храма, и когда настала его очередь проводить кадиление (он имел право входить внутрь раз в год), явился ангел и сказал, что у него родится ребенок".

Как добавил священник, Захария был удивлен, даже посмеялся над ангелом и спросил, как это может произойти – ведь он уже стар, а его жена Елизавета в преклонном возрасте. Но ангел сказал, что это сбудется, и добавил, что раз он не верит, то промолчит до тех пор, пока сказанное не сбудется. После этого Захария лишился дара речи.

Впрочем, впоследствии у него родился мальчик, и сначала его хотели назвать, как и отца, – Захарией. Но сам Захария попросил дощечку и написал, что ребенка нужно назвать Иоанном. Все удивились, потому что в их роду не было никого с таким именем.

После этого уста Захарии открылись, он начал пророчествовать, проповедовать и славить Бога. В частности, он предсказал, что этот ребенок будет пророком Всевышнего.

Отдельно священник подчеркнул духовное значение фигуры Иоанна Крестителя как пророка, стоящего на границе двух эпох: Ветхого и Нового Заветов.

Рождество Иоанна Предтечи – что нельзя делать и как отмечать праздник

Отец Анатолий отметил, что независимо от того, когда Рождество Иоанна Предтечи отмечается по календарю, в этот день в храмах совершается богослужение, поэтому люди могут причаститься в таинстве Евхаристии.

В то же время он напомнил, что в украинской культуре чествование рождения Иоанна Крестителя соединилось со славянским праздником Купала, хотя между ними нет общего смысла, кроме календарного совпадения:

"Иоанн Предтеча не имеет никакого отношения к Купале, и церковный праздник нельзя называть Ивана Купала, потому что Иоанн Креститель не "купал" Иисуса Христа, а крестил, и это совершенно разные понятия".

Далее он напомнил, что в этот день, как и в другие христианские праздники, важно сосредоточиться на молитве. При этом молиться можно даже своими словами и просить у Бога той пламенной веры, которая была у Иоанна Предтечи.

Также, по его мнению, можно молиться самому Иоанну Крестителю, чтобы он указывал нам путь к Богу. Иными словами, поскольку Иоанн шел впереди Христа, готовя людей к Его появлению, то его можно просить, чтобы он так же помогал нам найти путь к Христу.

Среди того, что нельзя делать в день Рождества Иоанна Предтечи, священник напомнил, что традиционно нельзя проявлять злость и агрессию, грешить. Более того, в эти дни стоит уделять особое внимание тем, кто нуждается в помощи, и тем, кто рядом с нами.

В заключение священник отметил, что можно обращаться к молитве из акафиста святому Иоанну Крестителю, которая содержит просьбу о покаянии, духовном очищении и заступничестве перед Богом:

Таким образом, зная, что именно означает Рождество Иоанна Крестителя, что нельзя делать в этот праздник и как его отмечать, вы сможете провести этот день в соответствии с его духовным содержанием и церковными традициями.

Ранее мы выпустили православный календарь церковных праздников на июнь 2026 года.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

Вас также могут заинтересовать новости: