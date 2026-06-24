Из обычной ряженки и сгущенки можно приготовить удивительно нежный крем.

Домашние кремы из простых продуктов нередко оказываются не хуже сложных кондитерских вариантов. Они требуют минимум ингредиентов, легко готовятся и позволяют получить отличный результат без лишних затрат. Один из таких вариантов – нежный крем для торта из ряженки и вареной сгущенки.

Самый простой крем для торта - ингредиенты и рекомендации

Этот крем для торта готовится всего из двух ингредиентов, но получается очень вкусным и достаточно объемным. От многих других рецептов он отличается легким ароматом топленого молока и приятной кислинкой, и при этом не менее хорошо пропитывает любые коржи.

Вам понадобятся (выход около 750 г):

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ряженка – 1 л;

вареное сгущенное молоко – 360 г (1 банка).

Если вам нужен менее сладкий вкус, уменьшите количество сгущенки или разбавьте ее небольшим количеством сливок или топленого молока, хорошо перемешав.

А вот ряженку желательно не заменять, поскольку от того, с чем можно смешать варёную сгущёнку для крема, зависит как его вкус, так и консистенция.

К тому же крем из сгущенки с маслом или сметаной, как в более классических рецептах, получается более плотным и тяжелым, тогда как с ряженкой он выходит мягче, нежнее и с более гармоничным вкусом.

Как приготовить крем из ряженки - пошаговый рецепт

Поместите пакеты с ряженкой в морозилку и оставьте до полного замерзания. Обычно на это уходит 3-4 часа.

Достаньте замороженную ряженку из пакетов и дайте ей немного подтаять. Затем установите дуршлаг над глубокой миской и застелите его марлей в 4–5 слоев. Переложите ряженку в дуршлаг и оставьте оттаивать при комнатной температуре на 8–12 часов.

Когда масса полностью разморозится, в марле останется густой кремообразный продукт с нежным вкусом топленого молока. Из 1 кг ряженки получается примерно 400 г такого "сыра".

Переложите его в миску и добавьте вареную сгущенку небольшими порциями. Затем хорошо перемешайте или взбейте миксером до однородной, гладкой текстуры.

Крем получается мягким, сладким, с легкой кислинкой и очень приятным ароматом. Он не подойдет для сложного декора, зато отлично пропитывает коржи и идеально сочетается с домашними десертами без выпечки.

Зная, какой можно сделать крем со сгущёнкой, вы сможете разнообразить домашнюю выпечку и приготовить вкусный десерт с уникальным сливочно-топленым вкусом.

Ранее мы писали, как делается масляный крем "Пятиминутка".

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