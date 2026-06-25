Одна ночь стоит как машина: где находится самый дорогой отель в Польше

В этом отеле останавливались Роберт Кеннеди, Марлен Дитрих, Rolling Stones и Бейонсе.

Самый дорогой отель в Польше находится в Варшаве, и цена за одну ночь в нем эквивалентна цене автомобиля. Как пишет Business Insider, это отель Raffles Europejski на улице Krakowskie Przedmieście в Варшаве.

Президентский люкс в нем стоит целых 33 000 злотых за ночь (почти 400 тысяч гривень). В отеле останавливались такие знаменитости, как Роберт Кеннеди, Марлен Дитрих, Rolling Stones и Бейонсе.

В то же время доступны номера по более низким ценам, начиная от 2000 злотых за ночь (25 тысяч гривень).

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Отель может похвастаться архитектурой в стиле неоренессанса и тщательно отреставрированными интерьерами. Гости могут насладиться эксклюзивным спа-центром, элегантными номерами и изысканными ресторанами, включая бар на крыше с видом на Варшаву. Самый дорогой номер – президентский люкс, цена которого варьируется в зависимости от сезона и доступных пакетов.

В отеле также есть изысканные рестораны и бары, предлагающие разнообразные кулинарные впечатления. В каждом ресторане свое уникальное меню, сочетающее местные вкусы с международными кулинарными тенденциями.

Гости отеля могут насладиться широким спектром услуг, таких как массаж или косметические процедуры. Также им предоставляется роскошный трансфер на лимузине между аэропортом и отелем, а также к услугам гостей бары, рестораны, кафе и офисы.

В Польше есть и другие дорогие отели - например, Bristol в Варшаве, Grand Hotel Tiffi в Илаве, Sofitel Grand Sopot, отель Nobu и отель Narvil в Сероке. Однако цены в Raffles Europejski остаются самыми высокими.

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