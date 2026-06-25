Во время жары многие делают это зря: врач предупредил об опасной ошибке

Врач назвал распространённую ошибку, которая повышает риск теплового удара.

Во время экстремальной жары многие пытаются охладиться самым очевидным способом – снять с себя как можно больше одежды. Однако, как пишет Mirror, врач скорой помощи предупреждает: такая привычка может оказаться опасной.

По его словам, если человек находится под палящим солнцем, полностью оголять тело не стоит. Без одежды кожа получает больше солнечного излучения и начинает сильнее нагреваться. Вместо этого специалист рекомендует носить лёгкую свободную одежду из натуральных тканей, которая защищает от прямых солнечных лучей и помогает организму сохранять нормальную температуру.

Врач также предостерёг от ещё одного популярного способа быстро охладиться – прыжка в холодную воду. Резкий перепад температуры может вызвать спазм мышц и холодовой шок. В результате человек рискует потерять контроль над телом или начать захлёбываться водой. Особенно опасны водоёмы с температурой ниже 15 градусов.

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Как охладиться в жару - советы

Для безопасного охлаждения специалист советует использовать прохладные влажные полотенца, прикладывая их к подмышкам, спине или бёдрам, а также распылять на кожу прохладную воду. Однако и здесь важно соблюдать меру. Слишком быстрое снижение температуры тела может нарушить естественные механизмы терморегуляции и даже спровоцировать переохлаждение.

Отдельно врач напомнил о необходимости обращаться за помощью при первых признаках теплового удара. Если человеку стало плохо из-за жары, важно, чтобы рядом находился кто-то, кто сможет вызвать медиков и проконтролировать его состояние до приезда специалистов.

Среди симптомов теплового удара – головокружение, слабость, сильная головная боль, тошнота, спутанность сознания и потеря координации. При их появлении необходимо немедленно уйти в тень или прохладное помещение, начать охлаждение организма и обратиться за медицинской помощью.

Жара в Украине - прогноз

В Украину идет волна африканской жары. По словам синоптика Виталия Постриганя, уже с 28 июня температура начнет расти, а пик жары ожидается 29–30 июня. В эти дни воздух прогреется до +34...+36°, а ночи станут тропическими – температура не будет опускаться ниже +20°. Жаркая и сухая погода, по прогнозам, сохранится и в начале июля.

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