Любите одиночество и ищете смысл жизни: специалисты назвали признаки 'старой души'

Вы любите людей, но вам также нужно побыть в одиночестве.

Возможно, когда-нибудь вы чувствовали, что не можете найти своё место в жизни. Вы мыслите иначе, чем те, кто вас окружает, и ищете более глубокий смысл даже в том, что другие принимают как должное. Как пишет Meglepetes, если эти признаки вам соответствуют, возможно, вы - старая душа.

Согласно духовным подходам, так называемые "старые души" особенны не из-за своего возраста, а потому, что они глубже воспринимают мир.

Вас не привлекают поверхностные вещи

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Гораздо больше вас может привлекать то, что настоящее, за чем стоит смысл и эмоции. В отношениях и разговорах вы также не ищете легких, поверхностных моментов, а тех, когда можно по-настоящему открыться.

Вы часто чувствуете себя аутсайдером

Это происходит не потому, что вы не вписываетесь в общее окружение, а потому, что вы живете в другом ритме.

"Часто вас интересуют не те вещи, которые увлекают других, и это иногда создает невидимую дистанцию между вами и вашим окружением", - отмечается в материале.

У вас сильная интуиция

Бывают ситуации, когда вы просто знаете, что произойдет или что вам нужно сделать. Вы не всегда можете объяснить, почему так чувствуете, ведь это скорее тихое ощущение, исходящее изнутри, которое раз за разом подтверждается.

"Многие духовные традиции считают, что старые души имели возможность пережить много жизней и несут в себе огромный опыт, поскольку уже прошли через самые разные жизненные ситуации", - пишет издание.

Вы больше задумываетесь о смысле жизни

Для старых душ характерно, что они чаще задают глубокие вопросы:

Какова моя цель?

Почему я попадаю в определенные ситуации?

Чему мне следует научиться из этого?

Вам нужно уединение

Вы любите людей, но вам также нужно побыть в одиночестве. В такие моменты вы восстанавливаете свои силы, и этот небольшой промежуток времени помогает вам осмыслить все, что вы чувствуете и переживаете.

Согласно исследованиям и опыту Кэрол Таттл, преподавательницы, лекторши и автора нескольких бестселлеров, старые души бывают несколько изолированными и одинокими.

"Старые души живут в одиночестве, поэтому они подходят к жизни с большими знаниями и мудростью, а также со значительным внутренним богатством. Как следствие, их взгляд на жизнь кардинально отличается от взгляда окружающих и является более зрелым", - отметила она.

Для вас важно развитие

Даже если отношения, работа и даже жизненная ситуация кажутся стабильными, внутри вы чувствуете, когда они начинают утомлять, терять смысл.

"У вас есть тонкий, но решительный внутренний сигнал, который время от времени раздается и не дает покоя, напоминая, что ваше место уже не там, где оно было до сих пор. И хотя в такие моменты со стороны решение двигаться дальше часто кажется трудным, у вас всё же всё сильнее растёт уверенность: вы не можете оставаться на месте только ради безопасности. Ваше внутреннее развитие важнее, чем долго оставаться в ситуации, которая уже ничего не привносит в вашу жизнь", - подытожили в материале.

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