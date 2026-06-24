Чистые стекла в душевой кабине можно получить без лишней химии - достаточно простого средства из кухни.

Известковый налет, мыльные разводы и следы жесткой воды быстро портят вид даже новой душевой кабины. И хотя можно, конечно, пытаться решить проблему с помощью агрессивной бытовой химии, но такие средства обычно имеют резкий запах и требуют долгой уборки. Между тем вернуть стеклу чистоту и блеск можно с помощью простого средства, которое наверняка найдется почти на каждой кухне.

Рассмотрим, чем отмыть налет в душевой кабине из привычных бытовых продуктов.

Чем отмыть стекло в душевой кабине от налета - лучшее средство

Душевая кабина считается одним из самых сложных мест в уборке. Уже через несколько дней после мытья на стеклах появляются разводы, следы мыла и белый налет.

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Главная причина этого – жесткая вода: содержащиеся в ней соли кальция и магния оседают на стекле, смесителях и поддоне каждый раз, когда капли высыхают. Но ситуацию также усугубляют остатки шампуней и гелей для душа, а также повышенная влажность в ванной комнате.

Со временем отложения становятся все плотнее и то, как убрать известковый налет в ванной, превращается в практически невыполнимую задачу.

Впрочем, если уж и думать, чем отмыть стекло в душевой кабине, то в первую очередь следует попробовать лимонную кислоту: она быстро растворяет известковый налет, действуя по тому же принципу, что и уксус, но при этом не оставляет резкого запаха.

Для приготовления такого средства достаточно растворить 2–3 чайные ложки лимонной кислоты в 500 мл теплой воды и перелить получившийся раствор в бутылку с распылителем.

Как удалить старый известковый налет на стекле душевой кабины

Полученным раствором тщательно обработайте стекла, профили и поддон душевой кабины. Оставьте средство на 15–30 минут (в зависимости от толщины налета), после чего протрите поверхности мягкой салфеткой или тряпкой, смойте остатки чистой водой и обязательно насухо вытрите.

Причем если недостаточно тщательно вытереть все в конце, вода высыхает сама и растворенные в ней минералы снова осядут на поверхности, из-за чего новые разводы появятся почти сразу.

А чтобы известковый налет появлялся медленнее, после каждого душа полезно ополаскивать стекла чистой водой и убирать лишнюю влагу. Раз в несколько дней можно дополнительно распылять слабый раствор лимонной кислоты.

Зная, чем мыть стекло в душевой кабине, вы не дадите отложениям затвердеть и обеспечите более длительную чистоту.

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