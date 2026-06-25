Как охладить квартиру в жару: 5 эффективных способов без кондиционера

Несколько простых действий ранним утром помогут сохранить прохладу в доме весь день.

Жара не дает спать, а квартира уже с утра превращается в духовку? Достаточно нескольких простых действий, выполненных еще до восхода солнца, чтобы температура в доме была заметно ниже даже в разгар самых сильных волн жары.

Если сделать все это перед уходом на работу, после полудня вас встретит приятная прохлада. К примеру, как только встанете с постели – а лучше сразу после рассвета – нужно широко открыть все окна в квартире, пишет Interia. Нужно использовать этот короткий момент суток, когда воздух на улице самый прохладный и свежий.

Вам нужно создать сквозняк, открыв двери и окна насквозь – это позволит быстро заменить душный, нагретый за ночь воздух на свежий. Стоит также полностью убрать тюль, чтобы ничто не мешало прохладному воздуху проникать вглубь помещений.

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Однако нужно помнить: когда солнце начинает припекать и температура на улице начинает расти – как правило, это происходит около 8 часов утра – нужно немедленно закрыть все окна.

Фольга NRC на окнах – простой способ остановить жару

Этот трюк спасает жизнь в перегретых многоквартирных домах. Если ваши окна выходят на юг или восток, а внешних рольставней нет, вам нужно приклеить на стёкла обычную фольгу NRC (это тот самый серебристо-золотой спасательный плед из автомобильной аптечки).

Ее нужно разместить так, чтобы серебристая сторона была обращена наружу. Тогда фольга сработает как зеркало и отразит солнечные лучи.

Это невероятно дешёвый и эффективный способ заблокировать тепло ещё до того, как оно вообще проникнет сквозь стекло в вашу гостиную.

Светлое влажное полотенце на подоконнике

Прежде чем закрыть окна, стоит использовать физику себе на пользу. Нужно намочить толстое полотенце в очень холодной воде, хорошо отжать (оно не должно капать) и разложить на нагревающемся подоконнике или повесить в окне.

Испаряясь, вода будет естественным образом охлаждать воздух рядом с окном. Стоит обратить внимание на цвет ткани: почему полотенце должно быть светлым?

Темные цвета поглощают тепло, тогда как белые, кремовые или светло-серые ткани эффективно отражают световые лучи, усиливая эффект охлаждения.

Перекройте солнцу путь, прежде чем оно нагреет квартиру

Даже если вы не используете специальную фольгу, не стоит забывать создать хотя бы базовый световой барьер. Сразу после утреннего проветривания нужно опустить рольставни, жалюзи или задёрнуть шторы.

Лучше всего подойдут ткани типа "блэкаут" с прорезиненной основой или из плотных, но светлых материалов. Если у вас классические жалюзи, ламели нужно повернуть так, чтобы они отражали солнечные лучи в сторону потолка, а не прямо на пол.

Перекрыть доступ света нужно ещё до того, как солнце начнёт светить прямо в ваши окна.

Отключите скрытые источники тепла в квартире

Утром, прямо перед уходом из дома, стоит обойти квартиру. Каждый электроприбор, подключённый к розетке, выделяет тепло – даже в режиме ожидания.

Компьютер, телевизор, ресивер, незадействованное зарядное устройство в розетке или посудомоечная машина – всё это незаметно, но эффективно повышает температуру в закрытом помещении. Пока солнце ещё не разошлось в полную силу, нужно вытащить вилки из розеток.

В жаркие дни стоит также отказаться от утренней выпечки в духовке и долгой готовки, чтобы с самого утра не добавлять квартире лишних градусов.

Ранее УНИАН сообщал про 12 действенных трюков от австралийцев, которые помогут пережить адскую жару без кондиционера.

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