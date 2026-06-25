Ученые выявили неожиданную пользу ржаного хлеба для организма

Этот продукт оказался полезным для организма человека.

Ржаной хлеб изготавливается из зерен ржи, имеет характерный цвет, текстуру и вкус. Такой хлеб обычно используют в качестве альтернативы белому или пшеничному, а также он является хорошим источником клетчатки и других питательных веществ, которые могут способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови. Об этом пишет Verywell Health.

Ржаной хлеб и уровень сахара в крови

"Зерно ржи является богатым источником пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые положительно влияют на уровень сахара в крови. Традиционный ржаной хлеб является нерафинированным, что позволяет сохранить эти полезные питательные вещества", - объясняется в материале.

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Ржаной хлеб может снижать секрецию инсулина

Как выяснили ученые, ржаной хлеб и другие продукты на основе ржи вызывают снижение инсулиновой реакции, особенно по сравнению с пшеничными продуктами.

"Хотя исследователи до конца не уверены, почему ржаной хлеб обладает таким эффектом, это может быть связано с растворимой клетчаткой, содержащейся в зернах ржи. Установлено, что арабиноксилан - разновидность растворимой клетчатки, содержащаяся в большом количестве в ржаном хлебе, - замедляет пищеварение, что может объяснять сниженную реакцию на инсулин", - добавляют в публикации.

Таким образом, регулярное употребление ржи может способствовать общей стабилизации уровня сахара в крови, что называется гликемическим контролем.

"По сравнению с другими зерновыми культурами рожь содержит особенно много пищевых волокон, которые, как известно, замедляют пищеварение и всасывание глюкозы в кишечнике. Пищевые волокна также снижают гликемическую нагрузку (GL) продуктов", - объясняет verywell health.

Ржаной хлеб может вызывать "эффект второго приема пищи"

Употребление этого продукта может привести к "эффекту второго приема пищи", при котором уровень сахара в крови остается более стабильным после последующих приемов пищи.

Согласно одному научному обзору, употребление ржаного хлеба вечером может способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови на следующее утро. Кроме того, уровень сахара в крови и инсулина может быть ниже после завтрака на следующее утро после употребления ржаного хлеба вечером.

"Некоторые лабораторные исследования также свидетельствуют о том, что ржаной хлеб обладает плотной структурой, которая не расщепляется полностью в кишечнике, особенно по сравнению с обогащённым хлебом. Это различие в структуре может быть ещё одной причиной, по которой считается, что ржаной хлеб замедляет пищеварение и, как следствие, повышает эффективность всасывания глюкозы", - подчеркнули в публикации.

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