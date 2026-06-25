'Мы хотим понять': Лавров потребовал объяснений, почему Трамп изменил позицию по Украине

Кремль хочет получить разъяснения по поводу якобы изменившейся позиции Трампа после саммита "Большой семерки" во французском Эвиане.

В России заявили, что ожидают объяснений после сообщений об изменении позиции президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва стремится выяснить, что именно произошло во время саммита G7 во французском Эвиане, передает Bild.

Поводом для реакции Кремля стали слова президента Франции Эммануэля Макрона. По его версии, после переговоров с союзниками Трамп пришел к выводу, что Россия не заинтересована в мире, а предыдущие договоренности между ним и Владимиром Путиным фактически "утратили силу".

Дополнительное внимание привлекли последние заявления Трампа об Украине и президенте Владимире Зеленском. Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский президент заявил, что Украина "держится довольно хорошо", назвал Зеленского "мужественным" и отметил наличие у Киева "современного оборудования" и "сильных бойцов".

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Эти слова контрастируют с предыдущими резкими критическими высказываниями Трампа в адрес украинского лидера.

В американской администрации также все чаще звучат оценки в пользу Киева. Заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил о "широком консенсусе" между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками, а также предположил, что Украина "на данный момент" имеет преимущество и изменила динамику боевых действий.

Лавров при этом назвал сообщения о том, что Вашингтон дал Киеву разрешение на более жесткие удары по России, попыткой выдать "желаемое за действительное".

В Кремле подчеркивают, что ждут официальных объяснений относительно изменений в риторике Вашингтона и возможных решений после саммита G7.

"Мы хотим понять, что произошло в Эвиане", – заявил он.

Трамп резко изменил свою позицию по Украине

Как сообщал УНИАН, во время встречи лидеров "Большой семерки" Дональд Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее". Считается, что без сильного давления Россия не согласится на мирные переговоры.

По данным источников FT, американский лидер очень воодушевлен и вдохновлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России.

Затем Трамп положительно оценил позицию Украины в войне с Россией, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский "достаточно хорошо" справляется.

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