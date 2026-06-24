В Украине существует государственная поддержка людей с тяжелыми заболеваниями. К примеру, при достаточном стаже им назначается пенсия по инвалидности, а без него - социальные выплаты. Но это не единственный вид помощи от государства. Многие льготы людям с инвалидностью 3 группы предусматривают бесплатные услуги, но не все украинцы знают о своих правах и пользуются ими.
Какие льготы есть у людей с инвалидностью 3 группы в Украине - полный список
Подробности о скидках и льготах для таких украинцев содержатся в разделах IV-VI Закона Украины №875. В них подробно объясняется, что положено от государства человеку с инвалидностью 3 группы:
- бесплатные средства реабилитации и протезы;
- обеспечение автомобилем при наличии показаний;
- бесплатные медицинские препараты для лечения амбулаторно;
- обслуживание вне очередей в любых видах касс и на государственной границе;
- бесплатные консультации по трудоустройству;
- бесплатное обучение в музыкальных и художественных заведениях для одаренных детей с инвалидностью;
- первоочередное зачисление в вуз;
- обеспечение инклюзивной доступности жилья;
- бесплатная парковка машины;
- первоочередное обеспечение жильем детей-сирот с инвалидностью.
Есть ещё один важный вид льгот, что дает инвалидность 3 группы. Это трудовые гарантии. О них говорится на сайте Госслужбы Украины по вопросам труда. Лиц с инвалидностью берут на работу без испытательного срока и по их просьбе обязаны перевести на неполный рабочий день. При сокращениях штата им дается приоритетное право сохранить работу. При 3 группе инвалидности человеку предоставляется 26 дней основного отпуска и до 30 дней неоплачиваемого.
Не менее важны и транспортные льготы. Постановление Кабмина 1994 года устанавливает бесплатный проезд для людей с инвалидностью 3 группы в Украине. Им можно воспользоваться в троллейбусах, трамваях и автобусах по городским и пригородным маршрутам.
Важно отметить, что транспортные льготы людям с инвалидностью 3 группы не действуют в метро и маршрутках - там установлены отдельные правила. Если говорить о передвижении между городами или областями, то в период с первого октября по пятнадцатое мая такие граждане могут ездить по Украине поездом или автобусом по половине стоимости проезда. Чтобы получить скидку 50% на билет, нужно предъявить удостоверения лица с инвалидностью на кассе или ввести его номер при онлайн-покупке.
Отдельно стоит упомянуть о том, могут ли люди с инвалидностью 3 группы выехать за границу. Украинцы призывного возраста с таким статусом могут свободно покидать страну не зависимо от того, как давно им был установлен диагноз. Перед тем, как выехать из Украины, мужчине стоит подготовить документы для пограничников.