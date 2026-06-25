Сколько 'Цирконов' у России: разведка назвала точную цифру

В ГУР отмечают, что в 2026 году россияне планируют изготовить еще 30 ракет.

В настоящее время на вооружении российской армии может находиться до 120 гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом говорится в ответе ГУР Минобороны Украины на запрос УНИАН относительно количества таких ракет у противника.

"По оценке ГУР Минобороны Украины, в настоящее время на вооружении ВС РФ находится до 120 ракет "Циркон". Производит эти ракеты АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов Московской области", – отмечают в украинской разведке.

При этом добавляют, что в 2026 году запланировано производство примерно 30 таких ракет.

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"Массовое применение "Цирконов" во время атаки 2 июня 2026 года объясняется стремлением противника поразить как можно больше объектов на территории Украины, поскольку эти гиперзвуковые ракеты являются сложными целями для ПВО Сил обороны Украины. Увеличение применения ракет этого типа приведет к увеличению количества противоракет для их перехвата, которые Украина получает от международных партнеров", – об этом отмечает и.о. руководителя управления ГУР Минобороны Украины Олег Черный.

Арсенал "Цирконов" в России

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, в ночь на 2 июня Россия атаковала Украину 8 противокорабельными ракетами "Циркон". Тогда не удалось сбить ни одной такой ракеты.

Эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский тогда написал, что речь идет об ударе ракетами, которые россияне позиционировали как инструмент борьбы с кораблями западных стран.

Он отмечал, что использование РФ такого количества ракет для атаки на Киев может стать аргументом для украинской стороны в общении с западными партнерами относительно того, насколько жесткой будет вероятная война РФ против Европы. В то же время он подчеркнул, что удары "Цирконами" по украинской столице – это, в частности, и проблема для США. Ведь если Белый дом не способен останавливать российские ракеты над Украиной, то впоследствии он не сможет противостоять китайским ракетам, которые будут атаковать их корабли в Тихом океане.

Этими ударами РФ фактически подтвердила дальность действия "Циркона" при наземном базировании, которая достигает 1000 км. В то же время он отметил небольшую боевую часть ракеты – 150 килограммов.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что один выстрел крылатой ракетой "Циркон" обходится российским захватчикам в 5–6 миллионов долларов. И это дороже, чем запуск "Искандеров" или "Кинжалов".

Эксперт рассказал, чем противокорабельная крылатая ракета "Циркон" отличается от других российских ракет, которые страна-агрессор запускала против Украины. В частности, она оснащена твердотопливным двигателем, который после запуска быстро разгоняет ракету до сверхзвуковых скоростей. Опасность заключается именно в скорости ракеты, поскольку остается мало времени на реагирование, чтобы сбить ее.

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