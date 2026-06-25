В Украине стартовали предзаказы GTA 6 – самую дешевую версию оценили в 3500 грн

А за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.

Компания Rockstar Games официально открыла предзаказы Grand Theft Auto 6. Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X/S в Украине прямо сейчас могут приобрести, пожалуй, самую ожидаемую игру десятилетия.

GTA 6 можно предзаказать в двух вариантах:

стандартное издание – 3499 грн.

Ultimate-издание – 4299 грн.

Те, кто приобретут любой вариант до 20 ноября, дополнительно получат бонусный набор Vintage Vice City Pack – коллекцию предметов, стилизованных под классическую эстетику Vice City.

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Предзагрузка цифровых версий стартует 12 ноября 2026 года – за неделю до полноценного релиза. В этот же день в продажу поступит физическое издание игры, содержащее код для загрузки.

В Ultimate-версию GTA 6 войдет набор эксклюзивных транспортных средств, оружия и одежды. Также подчеркивается, что владельцы топового издания получат "дополнительные активности и события, интегрированные в сюжетную историю Джейсона и Люсии". Вероятно, речь идет об эксклюзивных побочных квестах.

Grand Theft Auto 6 выйдет на PS5 и Xbox Series 19 ноября. Подробностей о ПК-версии пока нет. Для сравнения, разрыв между консольным и ПК-релизом у GTA V составил 19 месяцев, а у Red Dead Redemption 2 – 12 месяцев. Инсайдер DetectiveSeeds считает, что на компьютерах экшен выпустят уже в феврале 2027 года.

Новый трейлер GTA 6 разработчики не показали, зато опубликовали большую порцию скриншотов. Они демонстрируют персонажей, автомобили и часть игрового мира.

Напомним, действие Grand Theft Auto 6 развернется в современной версии Вайс-Сити. Впервые в истории серии главной героиней станет девушка – Люсия . Вместе со своим напарником и возлюбленным Джейсоном они образуют преступный дуэт в стиле Бонни и Клайда.

"Джейсон и Лусия всегда знали, что играют по чужим правилам. Но когда попытка заработать легкие деньги пошла не по плану, они оказались на темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида, – и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями", – официальный синопcис GTA 6.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Рокстаров, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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