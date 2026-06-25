Ветеран объяснил, зачем Украина уничтожает центры космической связи в России

Россия использует их непосредственно на линии фронта, отметил Гетьман.

Силы обороны наносят удары по центрам космической связи РФ, поскольку Москва использует их для налаживания связи на линии фронта. Такое мнение высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, на Radio NV.

"Центры космической связи обеспечивают работу геостационарных спутников. Они фактически выступают хабами для спутникового интернета, которые россияне пытаются использовать вместо "Старлинка". Это крайне важно. То есть мы лишаем их этих возможностей. Им отключили "Старлинк", они пытаются использовать собственные спутники. Через центр космической связи можно непосредственно на линии боевого соприкосновения пользоваться связью, чтобы управлять дронами, проводить разведку, использовать для навигации и т. д.", – пояснил Гетьман.

Он также напомнил, что РФ ранее угрожала сбивать западные спутники, которые оказывают содействие Силам обороны Украины. По словам эксперта, реализовать такую стратегию довольно сложно, тогда как украинская тактика более эффективна.

Видео дня

"Спутники мы, конечно, сбивать не будем. Это сложная задача. А эти два центра уже повредили. Думаю, что и дальше будем наносить ущерб. Мы должны действовать так, чтобы российская армия на линии боевого столкновения не имела возможности для качественной связи. У них возникали определенные проблемы после того, как были отключены "Старлинки". Они пытаются это компенсировать. Но мы не даем такой возможности", – добавил Гетьман.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой. Сообщалось, что в результате удара был поражён аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV. РФ использовала её для спутниковой связи. Кроме того, было повреждено здание рядом с этой антенной.

Впоследствии аналитики Defence Express сообщили также о поражении центра "Владимир" в Владимирской области. На данный момент официально неизвестно, что именно было поражено на объекте. Однако, по мнению аналитиков, речь идет о наиболее важных объектах.

Вас также могут заинтересовать новости: