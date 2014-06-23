Порошенко предлагает России направить наблюдателей на Донбасс через миссию ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины отметил, что верит в то, что Российская Федерация поддержит мирный план не только на словах, но и на деле.

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В частности, Порошенко особо подчеркнул необходимость безусловного выполнения таких элементов мирного плана, как создание 10-километровой буферной зоны, освобождение заложников и установление контроля украинско-российской границы по обе стороны для прекращения нелегальной поставки оружия, техники, наемников, наркотиков.

Кроме того, глава государства проинформировал Президента Европейского Совета о том, что получил подтверждение ОБСЕ о направлении миссии наблюдателей на блокпосты в Луганской и Донецкой областей.

«Мы также предлагаем, чтобы Российская Федерация через миссию ОБСЕ направила своих представителей для наблюдения», - отметил он.