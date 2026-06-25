Названо имя сонграйтера Нацотбора на 'Детское Евровидение-2026'

Эта артистка уже во второй раз будет писать песни для финалистов конкурса.

Известная украинская рэперша и участница "Евровидения-2024" Alyona Alyona в этом году стала автором песен для Национального отбора на "Детское Евровидение". Об этом сообщило "Суспильне" на своей официальной странице в Instagram.

"Представляем автора песен для национального отбора на Детское Евровидение этого года – Alyona Alyona! В сотрудничестве с музыкальным продюсером Светланой Тарабаровой Alyona Alyona напишет по три песни для финалистов национального отбора", – пишут организаторы.

Alyona Alyona уже отреагировала на свою новую роль так:

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"Я рада вернуться на Детское Евровидение. Уже второй год подряд я буду творить для детей и с детьми. Меня это очень заряжает, ведь это наше будущее. Работа с детьми – нелегкий труд, но она по-настоящему искренняя. Надеюсь, что в этом году удастся создать такие песни, каждая из которых найдет свое место в миллионах сердец".

К слову, заявки на участие в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2026" можно подавать с 16 июня по 8 июля. Участникам нужно подготовить две кавер-версии популярных песен и записать видеовизитку или собственную авторскую композицию.

Кстати, в этом году песенный конкурс состоится 24 октября на Мальте. В прошлом году победу одержала представительница Франции – Лу Дельоз, а украинка София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место.

Напомним, ранее Ирина Билык намекнула на плагиат своей песни на "Евровидении-2026".

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