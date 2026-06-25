Россия не уверена в своих вооруженных силах, поэтому и пугает ядерным оружием, заявляет глава Национального управления по ядерной безопасности США.

Угрозы РФ применить ядерное оружие во время войны в Украине являются признаком "слабости" и не пугают НАТО и другие соседние страны. Об этом заявил глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс, передает Axios.

По его словам, российские военные угрозы свидетельствуют об "отсутствии убежденности и уверенности в своих обычных вооруженных силах против гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо меньшей" Украины.

Axios напомнил, что Россия и США обладают около 85% мировых ядерных боеголовок. В то же время Китай осуществляет историческое расширение своего арсенала.

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"Сдерживание уже не такое, как было во время Холодной войны. Но оно начинается именно с нашего ядерного арсенала", - сказал Уильямс.

Издание отметило, что США проводят капитальную модернизацию каждого компонента своей "триады". По информации Бюджетного управления Конгресса, совокупные планы в сфере ядерного оружия на 2025-2034 годы, разработанные Министерством обороны и Министерством энергетики, составляют 946 млрд долларов.

В то же время Минобороны РФ заявило о проведении совместно с Беларусью ядерных учений, которые состоялись в мае. В них принимали участие десятки тысяч военнослужащих, сотни пусковых установок и самолетов, а также десятки военных кораблей, в том числе несколько подводных лодок с баллистическими ракетами.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ядерный зонтик Америки гарантирует свободу Европы. Он отметил, что факты свидетельствуют о том, что США не только заявляют о приверженности НАТО, но и демонстрируют ее на практике.

"Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы (что лишь 11% европейцев считают США союзником), но факты говорят сами за себя", - отметил Рютте.

В то же время Южная Корея и Европейский Союз заявили, что Северная Корея "никогда" не будет признана ядерной державой.

"Эти последовательные призывы к денуклеаризации прозвучали после того, как китайский лидер Си Цзиньпин избежал любыхкаких публичных упоминаний о денуклеаризации на Корейском полуострове во время своего визита в Пхеньян на этой неделе", - написал Bloomberg.

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