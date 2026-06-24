Из обычных чесночных стрелок легко приготовить вкусные закуски, заготовки и ароматные добавки к блюдам.

Чеснок ценится не только за крупные головки, но и за молодую зелень, которая вырастает из них в начале лета - это цветоносы или так называемые "стрелки". О том, что их нужно своевременно удалять, знают многие, однако выбрасывать их при этом не стоит. Рассказываем, что можно сделать из чесночных стрелок и как из них приготовить различные вкусные и полезные заготовки.

Что приготовить из чесночных стрелок - пять простых рецептов

Цветоносы богаты витаминами и фитонцидами, а благодаря мягкому чесночному вкусу без резкой остроты отлично подходят для приготовления самых разных блюд.

Замороженная зелень для супов

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Если времени на заготовки немного, сделайте простую заморозку. Промойте стрелки, удалите жесткие бутоны, измельчите в мясорубке или блендере, затем разложите массу по небольшим контейнерам, пакетам или формочкам для льда. Зимой такую заготовку удобно добавлять в супы, соусы, омлеты и горячие блюда.

Намазка из чесночных стрелок

Для сытной намазки соедините в равных пропорциях измельченные чесночные стрелки и соленое сало. При желании замените сало сливочным маслом. Готовую массу храните в холодильнике или заморозьте небольшими порциями. Намазывайте ее на хлеб или подавайте к первым блюдам.

Рецепты из чесночных стрелок - закуски и гарниры

Если хочется быстрой закуски, нарежьте стрелки кусочками длиной около четырех сантиметров, слегка посолите и обжарьте на растительном масле в течение пяти-семи минут (впрочем, то, как долго жарить стрелки чеснока, зависит от желаемого результата, но после 10 минут они обычно уже начинают обугливаться).

Подавать их можно как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира к мясу и картофелю.

Для праздничной закуски измельчите 100 г стрелок, смешайте их с четырьмя вареными яйцами, 100 г тертого твердого сыра и двумя-тремя ложками майонеза либо сметаны. Получившаяся нежная паста отлично подходит для бутербродов, тарталеток или для подачи со свежими овощами.

Наконец, особое место из того, что можно приготовить из чесночных стрелок, занимает душистое салатное масло. Для этого нарежьте молодые стрелки небольшими кусочками, залейте качественным оливковым или подсолнечным маслом и оставьте в холодильнике на три-пять дней.

Масло пропитается ароматом чеснока и подойдет для заправки салатов, а настоявшиеся стрелки - как гарнир к мясу, картофелю или овощным блюдам.

В итоге, зная, куда можно применить чесночные стрелки, вы сможете не только разнообразить домашнее меню, но и превратить привычные "отходы" во вкусные и полезные блюда.

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