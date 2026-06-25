Китай изучал американские стелс-самолеты и пришел к ошибочному выводу, – Defense News

Неверное восприятие американских самолетов со стороны Китая может подтолкнуть Пекин к чрезмерно агрессивным действиям в регионе.

Китай внимательно изучал американские самолеты-"невидимки", однако сделал ошибочные выводы о причинах их эффективности. Такое мнение высказал майор ВВС США Дерек Эклебе в исследовании, обнародованном в этом месяце Институтом исследований китайской аэрокосмической отрасли при американских ВВС. Об этом пишет Defense News.

В публикации отмечается, что Пекин одновременно восхищается возможностями американской стелс-авиации и опасается её. Именно поэтому Китай вложил значительные ресурсы как в создание собственных малозаметных самолётов, так и в развитие систем противодействия таким воздушным платформам.

Впрочем, как утверждает Эклебе, китайские военные аналитики неверно трактуют основу американского успеха. По их мнению, ключевую роль играют прежде всего технологии. В то же время в США стелс рассматривают лишь как один из элементов более широкой концепции ведения воздушной войны.

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"Оценки США китайской стороной в отношении стелс-технологий часто отличаются от технической реальности и практики применения", – подчеркивает Эклебе.

По словам эксперта, американские военные воспринимают малозаметность как комплексную возможность, сочетающую технологии, тактику и способы применения сил для сохранения превосходства в воздухе. Поэтому одни только технологические решения не гарантируют успеха.

В материале говорится, что Китай реагирует на американские стелс-возможности двумя направлениями: активно развивает эшелонированную противовоздушную оборону и ускоренно создает собственные самолеты с пониженной заметностью. Поскольку китайские специалисты считают технологии главным фактором эффективности американских самолетов, они также убеждены, что противодействие им должно быть прежде всего технологическим.

Именно поэтому Китай инвестирует в разработку низкочастотных радаров, пассивных датчиков и других средств обнаружения. Однако, по оценке Эклебе, многие из таких решений пока либо не доказали свою эффективность, либо имеют существенные ограничения.

В то же время автор исследования предостерегает от недооценки китайской ПВО. Её сила заключается не в отдельных радарах или ракетах, а в интеграции различных средств в единую систему противовоздушной обороны. Китайская армия объединяет данные с радаров раннего предупреждения, пассивных детекторов и даже спутников в общих командных центрах.

Подобный подход, по мнению Эклебе, прослеживается и в китайских стелс-самолетах. В частности, истребитель J-35 во многом напоминает американский F-35, однако делает акцент на аппаратных характеристиках, а не на программной гибкости и модернизации тактики применения.

Эксперт также предполагает, что оценки Китаем американской авиации могут быть искажены собственными проблемами китайских самолетов, в частности трудностями с надежностью двигателей. Из-за этого китайские стратеги могут ошибочно ассоциировать недостатки своей техники с американскими системами.

По мнению Эклебе, это ошибочное восприятие потенциально может иметь негативные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если китайское руководство будет убеждено, что современные датчики способны нейтрализовать преимущества американской стелс-авиации, это может подтолкнуть его к более рискованным решениям в отношении Тайваня.

"Китайские стратеги, похоже, рассматривают стелс не как непреодолимое препятствие, а как фактор, которым можно управлять с помощью превосходящей массы сил и интегрированных сетей", – заключает исследователь.

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