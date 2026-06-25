Не кондиционер и не вентилятор: этот прибор освежает воздух водой и стоит недорого

Не везде можно поставить кондиционер, да и стоит он очень дорого, а кондиционер просто гоняет по квартире горячий воздух. Есть еще одно устройство, о котором мало кто знает: оно небольшое, мотает мало света и стоит недорого.

На фоне аномальной жары и высокой цены кондиционеров всё больше людей ищут доступные способы охлаждения помещений. Как пишет Ideal Home, эксперты по бытовой технике всё чаще рекомендуют обратить внимание на так называемые охладители воздуха - устройства, которые занимают промежуточное положение между вентилятором и кондиционером.

В отличие от обычного вентилятора, который просто гоняет тёплый воздух по комнате, охладитель использует воду для создания более прохладного потока. Внутренний резервуар заполняется холодной водой, иногда добавляются аккумуляторы холода. Воздух проходит через увлажнённые элементы устройства, охлаждается и затем распределяется по комнате с помощью встроенного вентилятора.

Специалисты отмечают, что такой поток ощущается более свежим и комфортным по сравнению с обычным вентилятором, а эффект распределяется по большей площади помещения. Некоторые модели также могут работать как обогреватели, что делает их универсальными в течение года.

Видео дня

При этом важно понимать, что охладитель воздуха не является полноценной заменой кондиционеру. Он не способен значительно снизить температуру во всей комнате, как стационарная или мощная портативная система охлаждения. Однако он эффективно улучшает самочувствие, создавая ощущение прохлады непосредственно в зоне пользователя.

Главное преимущество таких устройств – доступная цена. В отличие от портативных кондиционеров, которые могут стоить сотни долларов, охладители воздуха часто доступны менее чем за 100. Кроме того, они не требуют сложной установки, не нуждаются в выводе воздуховода через окно и потребляют меньше электроэнергии.

Эксперты подчеркивают, что при ожидании сильного охлаждающего эффекта можно разочароваться, однако как бюджетное решение для облегчения жары устройство считается одним из наиболее практичных вариантов.

Жара в Украине - прогноз

Синоптик Натлаья Диденко говорит, что самая сильнвя жара в Украине ожидается уже 28-30 июня. Температура по всей стране поднимется до +31...+35 градусов, а местами разогреет до +35...+37. Первыми повышение температкры почувствуют жители западных областей, а потом горячее станет и по всей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: