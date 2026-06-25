Из-за экопошлины СВАМ и новых квот ЕС Украина может потерять свою металлургию и 2% ВВП, – ЭП

Европейская политика декарбонизации и новые торговые ограничения одновременно создают серьезные риски для украинской металлургии. После полноценного запуска механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) с 1 января 2026 года украинские производители уже начали терять контракты на европейском рынке, а ситуацию дополнительно осложнило сокращение квот на импорт металлопродукции в ЕС, пишет "Экономическая правда".

Одновременное введение европейцами экологической пошлины CBAM и новых квот стало двойным ударом для металлургии – ведь если экологический механизм увеличивает стоимость украинской продукции, то торговые ограничения дополнительно сокращают возможности ее поставок на рынок Евросоюза, который остается основным направлением экспорта для украинских металлургов, пишет издание.

Последствия уже ощущаются в отрасли. В "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что в первом квартале потеряли около 300 тыс. тонн экспорта стали, поскольку после введения CBAM европейские покупатели начали отказываться от украинской продукции из-за необходимости дополнительно платить 50–75 евро за каждую тонну. В компании отмечают, что это уже повлияло на производственные планы и загрузку мощностей.

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В "Метинвесте" также сообщают о трудностях с экспортом в ЕС. Из-за проблем с верификацией выбросов предприятия вынуждены использовать завышенные коэффициенты при расчетах CBAM, что ухудшает конкурентоспособность украинского чугуна, стальной заготовки и проката по сравнению с альтернативными поставщиками.

По оценкам аналитиков GMK Center, из-за действия CBAM Украина уже в 2026 году может потерять около 1% ВВП, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 2,1%. Совокупные экономические потери за 2026–2030 годы оцениваются почти в 4 млрд долларов, тогда как государственный бюджет может недополучить около 3,6 млрд долларов.

"Из-за действия СВАМ за январь-апрель экспорт длинномерного проката сократился на 55%. К 2030 году поставки длинномерного проката и квадратной заготовки в ЕС могут прекратиться, а чугуна – упасть на 75%", – говорит директор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко и добавляет: – переориентировать эти потоки невозможно, ведь из-за войны логистика разрушена, морской фрахт дорогой, а сухопутных маршрутов просто нет.

Представители отрасли отмечают, что из-за войны украинские производители не имеют возможности быстро переориентировать экспорт на другие рынки, поскольку логистические маршруты остаются ограниченными, а Европейский Союз остается главным покупателем украинской металлопродукции.

В настоящее время украинское правительство ведет переговоры с Европейской комиссией о возможном отсрочке финансовых обязательств по механизму CBAM для Украины и упрощении процедур подтверждения выбросов для предприятий, работающих в условиях войны. В то же время представители бизнеса подчеркивают: без оперативных решений сочетание CBAM и новых квот может привести к дальнейшему сокращению экспорта, производства и валютных поступлений в украинскую экономику.

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