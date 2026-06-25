Франция задержала еще один танкер теневого флота РФ, – Макрон

Судно направлялось в Сингапур.

Военно-морские силы Франции задержали танкер "Deliver", входящий в состав теневого флота РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что судно проходило мимо берегов Сицилии, нарушая морское право.

"Эта очередная акция против "теневого флота", проведенная через несколько дней после аналогичной операции, осуществленной Великобританией, свидетельствует о решимости европейцев. Мы не позволим "теневому флоту" обходить санкции и финансировать российские военные действия. Европа решительна. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить издержки войны для России и обеспечить наступление прочного и долгосрочного мира в Украине", – заявил Макрон.

Аналитики портала "Милитарный" отмечают, что судно "Deliver" шло под флагом Камеруна и направлялось из российского порта Приморск в Сингапур. Это судно, в частности, находится под украинскими санкциями.

Видео дня

Теневой флот РФ: важные новости

Напомним, 14 июня стало известно, что Великобритания задержала танкер теневого флота РФ, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что лично отдал приказ о перехвате этого судна.

Уже на следующий день, 15 июня, стало известно, что Совет Европейского Союза одобрил новые санкции против РФ. Они, в частности, направлены против теневого флота Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: