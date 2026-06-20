Стоит клубнике начать краснеть, как на урожай тут же появляются новые претенденты - птицы.

Многим дачникам известно, что как только клубника начинает поспевать, она тут же становится привлекательной для различных птиц, из-за которых грядки могут заметно поредеть за считанные дни. К счастью, существуют методы, позволяющие сохранить урожай, не принося вред ни животным, ни растениям. Рассмотрим, чем отпугнуть птиц от клубники в домашних условиях.

Как защитить клубнику от птиц - из чего можно сделать укрытие

Сперва нужно убедиться, что проблема именно в пернатых, а не, например, в насекомых-вредителях. Для этого стоит искать на ягодах крупные клевки, рваные отверстия или выеденные участки мякоти, а рядом - их недоеденные остатки.

Если же следы на ягодах небольшие и аккуратные, а на растениях заметна слизь, вероятнее всего, причиной являются слизни или другие вредители. На это также может указывать появление новых повреждений преимущественно в ночное время.

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Едва ли не наиболее эффективным средством в том, как защитить ягоды клубники от птиц, считается обыкновенная полупрозрачная сетка: ее натягивают над грядками на дуги или легкий каркас, чтобы материал не касался кустов. В итоге такая конструкция пропускает свет, воздух и влагу, не мешает уходу за растениями и одновременно препятствует доступу птиц к урожаю. При этом важно тщательно закреплять края сетки у земли, чтобы птицы не проникали под нее сбоку.

Неплохой эффект дают также легкие укрытия из агроволокна или других воздухопроницаемых материалов - их чаще применяют на небольших грядках. К тому же такие укрытия помогают не только защитить клубнику от птиц, но и от интенсивного солнца, дождя и града.

Однако во время цветения их все же рекомендуют временно снимать, чтобы насекомые-опылители могли свободно добраться до цветков.

Лучший способ защитить клубнику - отпугиватель птиц своими руками

В качестве дополнительной защиты многие садоводы используют различные отпугиватели: развешивают возле клубники старые компакт-диски, полоски фольги, блестящие ленты или новогодний дождик. Колеблясь на ветру и отражая солнечный свет, они создают блики, эффективно отпугивающие птиц.

Но как отпугнуть птиц от ягод клубники, если ничего блестящего под рукой не нашлось? В таком случае можно использовать ветер: подвесьте вертушки, колокольчики или легкие погремушки на веревках рядом с грядками, чтобы шум не давал птицам подобраться ближе. Впрочем, наибольший эффект они дают в сочетании с другими видами защиты, так как со временем птицы привыкают к однообразным звукам и перестают воспринимать их как угрозу.

То же самое касается всевозможных чучел, макетов хищных птиц или фигурок животных - подобные конструкции действительно работают, но лишь ограниченное время, так что их желательно периодически переставлять.

На практике, если вы не знаете, как защитить клубнику от птиц, то лучший результат дает сочетание нескольких методов. Хотя при правильно натянутой сетке дополнительные отпугиватели, как правило, уже не потребуются, так что многие опытные огородники ограничиваются только ею.

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