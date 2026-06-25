В Украине могут снизить проходной балл на НМТ: Лубинец обнародовал предложение

В частности, предлагается восстановить право на обжалование некорректных тестовых заданий.

В Украине предлагают пересмотреть подходы к проведению национального мультипредметного теста (НМТ). С соответствующим предложением в Кабмин и Минобразования обратился Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В частности, он предлагает снизить минимальный балл для отбора с 150 до 130, учитывая затрудненные условия подготовки и сдачи НМТ в 2026 году. Также он предлагает вернуть право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, Лубинец предлагает урегулировать процесс прохождения НМТ детьми, находящимися в местах лишения свободы.

"Воздушные тревоги, многочасовое пребывание в укрытиях, технические сбои и отсутствие реального права на обжалование некорректно сформулированных заданий – именно в таких условиях в этом году сдают НМТ украинские дети. Фактически каждый тест может прерываться сиренами, каждый час – под угрозой эвакуации, а результаты – под влиянием обстоятельств, не имеющих ничего общего со знаниями. И речь уже идет не просто об экзамене. Речь идет о неравных условиях поступления и огромном стрессе для тысяч выпускников по всей стране", – подчеркнул Лубинец.

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По его словам, лишь в трети областных центров Украины процесс сдачи НМТ проходит в укрытиях. По его словам, в ходе проверок 138 школ в 2025 году комиссия установила, что большинство убежищ в них не соответствуют требованиям безопасности, а в отдельных учреждениях их нет вообще.

"На данный момент я зафиксировал нарушение права на образование шестерых детей, находившихся в СИЗО – до начала нашего мониторинга администрация учреждения не обеспечила им такую возможность. И даже не пыталась. А по всей Украине таких детей 152! Право на образование не может зависеть от технических сбоев или ненадлежащей организации. Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны, а не заставлять детей расплачиваться за ее недостатки собственным будущим!", – добавил Лубинец.

Проблемы НМТ в 2026 году

Напомним, ранее Лубинец уже критиковал проведение НМТ в Украине. Тогда он, в частности, сообщал, что в Одесской области во время прохождения теста дети были вынуждены сидеть в укрытиях почти 13 часов. Также он сообщал о случаях технических сбоев, когда во время экзамена переставал работать компьютер, а задания отображались некорректно.

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