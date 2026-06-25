Из-за повышения тарифов у 'Укрзализныци' возникнут новые финансовые проблемы, – СМИ

Планы "Укрзализныци" повысить грузовые тарифы на 30% с августа могут не только увеличить нагрузку на бизнес, но и усугубить финансовые проблемы самого перевозчика. К такому выводу пришел Forbes, проанализировав позиции крупнейших украинских грузоотправителей и предложенную тарифную реформу.

Как отмечает издание, ключевой риск заключается в том, что перекладывание убытков пассажирских перевозок на промышленность может привести к сокращению производства и объемов перевозок. В результате "Укрзализныця" потеряет часть грузовой базы, что вновь вызовет необходимость повышения тарифов для компенсации недополученных доходов.

Об этой опасности, в частности, предупреждают в компании "Метинвест", которая обеспечивает около четверти всех грузовых перевозок "Укрзализныци". В компании считают, что дальнейшее повышение тарифной нагрузки запустит цепную реакцию: сокращение производства приведет к сокращению перевозок, а это, в свою очередь, усилит финансовое давление на перевозчика.

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В комментарии изданию аграрная компания Kernel заявила о готовности пересмотреть логистические модели и частично перевести грузы на автомобильный транспорт. А в "АрселорМиттал Кривой Рог" предупреждают, что повышение тарифов может существенно сократить объемы железнодорожных перевозок из-за потери конкурентоспособности продукции.

По информации издания, в ходе общественного обсуждения бизнес предложит альтернативный подход к решению финансовых проблем государственного перевозчика. Среди ключевых предложений – отказ от повышения тарифов на 30%, ограничение возможной индексации уровнем, который обеспечит безубыточную работу грузового сегмента, и необходимость предусмотреть дополнительные средства из государственного бюджета для покрытия дефицита пассажирских перевозок.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министра Юлии Свириденко и главы Офиса президента Кирилла Буданова с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращению грузовой базы "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

В свою очередь крупные аграрные предприятия также призвали правительство воздержаться от повышения грузовых тарифов, ведь это приведет к переходу на автотранспорт. Это, в свою очередь, уменьшит грузовую базу УЗ и ускорит разрушение украинских дорог.

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