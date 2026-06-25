Под землей сохранилась римская цистерна, которая вмещала более 2 млн литров воды

Создание 3D-модели было сложной задачей из-за больших размеров цистерны.

Команда учёных из Университета Кадиса смогла с высокой точностью воссоздать в цифровом формате Большую цистерну в Сьерра-Азнар, расположенную в Аркос-де-ла-Фронтера, предоставив новую информацию об одной из самых впечатляющих гидравлических систем римской Испании. Об этом пишет Historia, ссылаясь на исследование в журнале Heritage.

"Построенная в I веке н. э., цистерна имела вместимость примерно 2 180 м³ воды, что эквивалентно более 2 миллионам литров. Исследование показало, что на сегодняшний день почти 40 % её объёма занимают отложения, накопившиеся на протяжении веков. Цифровая модель позволила не только оценить первоначальную вместимость и объем наполнения, но и понять взаимосвязь между цистерной и другими связанными сооружениями", - говорится в материале.

Отмечается, что местонахождение Сьерра-Азнар, расположенное на высоте 405 метров над уровнем моря, вызвало много дискуссий относительно его назначения.

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"Хотя гипотезы варьируются от сельскохозяйственного и горнодобывающего использования до возможного святилища, посвященного божествам воды, исследователи сходятся во мнении, что вода была центральным элементом этого поселения", - отмечается в публикации.

Издание пишет, что создание 3D-модели было сложной задачей из-за больших размеров цистерны, неровных стен, растительности и меняющихся условий освещения. Однако собранные данные позволили получить точное изображение всего комплекса.

Также анализы подтвердили, что около трети объема цистерны занимают отложения, толщина которых колеблется от 1,3 до 2,3 метра. Такие отложения содержат важную информацию об эволюции памятника после его заброса и о процессах эрозии в регионе.

"Исследование также охватило два вспомогательных сооружения: отстойники (piscinae lamariae) и колодец, которые вместе образуют интегрированную гидравлическую систему. Главная цистерна расположена на высоте 368,4 м, бассейны - на высоте 348,6 м, а фонтан - на высоте 303,7 м. Общий перепад высот примерно 30 м обеспечивал циркуляцию воды за счет силы тяжести. Вода накапливалась в цистерне, протекала через бассейны для очистки от примесей и затем поступала к фонтану для использования", - объяснили в материале.

Поэтому различные функции сооружений подтверждают такой принцип работы - цистерна выполняла роль главного резервуара, бассейны служили для очистки воды, а фонтан работал как вспомогательный резервуар или элемент распределения.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в Египте обнаружили 5000-летние гробницы, которые могут изменить представления о происхождении пирамид. Такая находка свидетельствует о том, как древние строители экспериментировали с конструктивными решениями.

Также сообщалось, что в Нидерландах археологи наткнулись на огромные римские бани. Кроме того, ученые обнаружили улицы, жилые кварталы, роскошные дома, башню, а также ряд предметов быта.

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