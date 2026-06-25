Гены древних денисовцев до сих пор отвечают за иммунитет народов Океании, - исследование

Народы дальних островов в Тихом океане оказались самыми близкими родственниками вымерших видов.

Древние гены народов Океании, которые уходят корнями к денисовскому человеку, до сих пор влияют на иммунную систему этих народов. Об этом говорится в новом исследовании генома представителей океанических популяций, пишет National Geographic.

Исследовании было опубликован в Live Science. Авторы утверждают, что их работа представляет собой самую полную карту ДНК денисовцев из когда-либо созданных.

Оказалось, что жители Папуа-Новой Гвинеи унаследовали от денисовцев до 5 процентов своего генома. Для сравнения, в восточноазиатских популяциях эта доля обычно составляет всего около 0,1 процента.

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Ученые выявили 3127 вариантов генов, произошедших от денисовцев. Они до сих пор активны в иммунной системе. Некоторые из них могут включать или выключать гены, ответственные за определенные иммунные реакции. А некоторые варианты генов участвуют не только в работе иммунной системы, но и в других функциях организма.

Исследователи полагают, что когда современные люди прибыли в Океанию по меньшей мере 42 000 лет назад, они столкнулись с новыми патогенами и экологическими проблемами. В этой ситуации генетические варианты, унаследованные от денисовцев, могли оказаться преимуществом, помогая им адаптироваться к ранее неизвестным заболеваниям.

Самые близкие родственники современных людей

Как известно, денисовцы и неандертальцы были близкими родственниками нашего вида людей, живших в Азии. Они полностью исчезли около 30 000 лет назад. До наших дней сохранилось лишь несколько фрагментарных ископаемых. Но теперь выяснилось, что генетические следы денисовцев все еще сохранились у некоторых народов.

Исследования генов народов Океании - что известно

Напомним, что изучение генов показало, что предками современных жителей Океании были как минимум три различные группы древних людей. Судя по результатам анализа, десятки тысяч лет назад население островов встречалось с племенами денисовцев, имело тесные контакты. А впоследствии естесственный отбор удалил те гены, которые не помогали народам Океании выживать. Ученые считают, что сохранились гены, связанные с иммунитетом, метаболизмом, фертильностью и развитием скелета.

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