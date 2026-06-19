В июне листья огурцов могут желтеть или покрываться пятнами, но обычно от этого недуга можно быстро избавиться.

Огурцы довольно чувствительны к условиям выращивания, поэтому даже при хорошем уходе их листья могут желтеть или покрываться пятнами по самым разным причинам. Чтобы не упустить момент и помочь растениям, важно правильно определить корень проблемы и выбирать, чем их обработать. Рассмотрим, чем обработать огурцы от болезней во второй половине июня.

Уход за огурцами в июне - какие у них бывают заболевания

В начале лета грунтовые огурцы обычно активно растут, цветут или уже начинают формировать первые плоды. Но вне зависимости от того, как ухаживать за огурцами в открытом грунте, на их листьях порой могут появиться желтые или бурые пятна, и в таком случае прежде всего стоит определить причину проблемы.

Часто пожелтение связано с прохладной погодой. При низких температурах корни хуже усваивают питательные вещества, из-за чего возникает дефицит магния и калия. В результате листья теряют насыщенный зеленый цвет и постепенно желтеют.

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Однако причиной могут быть и болезни, особенно если вы не знаете, чем опрыскать огурцы от мучнистой росы. Сначала она проявляется небольшими желтыми пятнами, затем на нижней стороне листьев появляется сероватый или фиолетовый налет, а со временем листья буреют и засыхают.

Похожие симптомы вызывает бактериальная пятнистость, при которой на обратной стороне листа появляются влажные участки и слизистые выделения. И еще одно опасное заболевание – альтернариоз: он проявляется буроватыми пятнами и особенно быстро распространяется в сырую погоду после длительных дождей.

Чем опрыскать огурцы от болезней - лучшие средства

Начнем с того, чем обработать огурцы от мучнистой росы. Для этого обычно применяются препараты с содержанием серы и различные биофунгициды, хотя на ранних этапах заболевания эффективны также простые растворы, вроде соды или молочной сыворотки с водой. Они не лечат уже пораженные участки, но при регулярном использовании ощутимо замедляют развитие болезни.

Для борьбы с бактериальной пятнистостью лучше использовать препараты на основе меди или биопрепараты с полезными микроорганизмами - снова-таки, не для лечения, а чтобы снизить риск дальнейшего распространения.

Наконец, при альтернариозе также применяются специальные фунгициды на медной основе и современные системные средства. При этом важно обрабатывать не только пораженные растения, но и соседние посадки, чтобы не допустить перехода заболевания на них.

Чем опрыскать огурцы чтобы не желтели листья

Если же признаки болезни отсутствуют, а растения пострадали от перепадов температур, полезно провести внекорневую подкормку английской солью (сульфатом магния). Для приготовления достаточно растворить 20 г препарата в 1 литре воды и тщательно опрыскать листья утром или вечером. Такая обработка помогает быстрее восполнить дефицит магния и снижает стресс от резких изменений погоды.

Также важно не забывать, как ухаживать за огурцами в принципе, даже без признаков заболеваний. Так, например, если не намечается обильных дождей, огурцы нужно регулярно поливать (каждые 1–3 дня) и подкармливать азотом, фосфором и калием.

При таком уходе растения быстрее восстанавливаются после погодных стрессов, активно наращивают зеленую массу и формируют хороший урожай.

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