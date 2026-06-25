В нём больше магния, чем в какао: какой перекус полезен для сердца и мышц

Ежедневная порция тыквенных семечек составляет не более одной горсти, то есть примерно 20–30 г.

Тыквенные семечки – один из лучших природных источников магния: в 100 г содержится примерно 500–600 мг, тогда как в 100 г какао – примерно 400–500 мг. Благодаря этому этот полезный перекус способствует здоровью сердца, мышц, нервной системы, сна, костей и зубов, пишет Planeta.

Издание отмечает, что тыквенные семечки являются одними из самых ценных, и их легко включить в ежедневный рацион. Помимо магния, в их составе содержится много других ценных питательных веществ. Для здоровья рекомендуется употреблять небольшую горсть в день.

Издание перечислило преимущества тыквенных семечек:

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Поддерживает нервную систему. Оно является одним из лучших источников магния, который способствует нормальному функционированию нервной системы, помогает уменьшить чувство усталости и участвует в процессах, отвечающих за концентрацию внимания. Положительно влияет на сердце. Благодаря содержанию полезных ненасыщенных жиров, магния и калия они могут способствовать нормальной работе сердечно-сосудистой системы и помогать поддерживать нормальное артериальное давление. Укрепляют иммунитет. Семена тыквы содержат много цинка, который играет важную роль в работе иммунной системы. Дефицит этого элемента может ослаблять естественные защитные механизмы организма. Поддерживают кости. Магний, фосфор и цинк участвуют в поддержании прочности костей и зубов. Улучшают качество сна. Тыквенные семечки содержат триптофан, то есть аминокислоту, которую организм использует для выработки серотонина и мелатонина – гормонов, связанных с хорошим самочувствием и сном. Поддерживают пищеварение. Содержащаяся в них клетчатка помогает регулировать работу кишечника и способствует ощущению сытости. Являются источником ценного белка. Тыквенные семечки – хороший источник растительного белка, поэтому отлично подходят в качестве дополнения к рациону физически активных людей и тех, кто ограничивает потребление мяса.

Как употреблять тыквенные семечки?

Издание отмечает, что чаще всего их употребляют в качестве перекуса в сыром или слегка обжаренном виде без соли или с добавлением небольшого количества соли.

Добавляется, что они также прекрасно подходят в качестве добавки к овсяной каше, йогурту, салатам, крем-супам или хлебобулочным изделиям, поскольку придают блюдам хрусткость и питательную ценность.

"Их также можно смешать в смузи, добавить в домашнее мюсли или использовать для приготовления песто и паст для бутербродов", – говорится в статье.

Стоит знать, что суточная порция составляет не более одной горсти, то есть примерно 20–30 г.

Кому следует быть осторожным с употреблением тыквенных семечек

Издание подчеркнуло, что тыквенные семечки полезны для здоровья, но не всем стоит употреблять их без ограничений. Рекомендуется проявлять осторожность при чувствительной работе пищеварительной системы – большие количества могут вызвать вздутие живота или дискомфорт в желудке.

Учитывая содержание жира и клетчатки, их также следует ограничивать людям с нарушениями усвоения жиров или при некоторых заболеваниях кишечника.

В статье объясняется, что несоленые тыквенные семечки следует употреблять людям с гипертонией, так как избыток соли для них вреден.

Также не следует превышать дозу 20–30 г в день, поскольку тыквенные семечки достаточно калорийны.

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