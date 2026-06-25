Многие украинцы с инвалидностью совмещают работу и получение пенсии, но при этом важно знать о некоторых нюансах.

Получатели пенсии по инвалидности в Украине нередко опасаются, что официальное трудоустройство может привести к потере выплат. И хотя на практике право на работу и право на пенсию в большинстве случаев можно успешно совмещать, существуют и некоторые исключения. Разберемся, можно ли получать пенсию и работать официально, а также о какой именно активности нужно сообщать Пенсионному фонду.

Можно ли официально работать с инвалидностью - общие правила

Прежде всего стоит уточнить, что все подобные вопросы, в том числе о том, может ли работающий пенсионер получать пенсию и зарплату, прописаны в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". И именно его положения прямо позволяют людям с инвалидностью работать, сохраняя при этом право на пенсию по инвалидности.

Иными словами, само по себе трудоустройство не может быть основанием для прекращения пенсионных выплат, так что граждане вправе получать заработную плату и пенсию одновременно.

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В целом, люди с инвалидностью обладают теми же трудовыми правами, что и остальные граждане, а значит, работодатели не могут отказывать им в приеме на работу исключительно по причине наличия инвалидности.

Более того, некоторые работодатели даже заинтересованы в приеме на работу людей с инвалидностью, ведь это дает им определенные финансовые стимулы. В частности, в Украине существуют квоты на трудоустройство таких людей.

Впрочем, главным условием здесь остается состояние здоровья: человек может работать только на тех должностях, которые не противоречат медицинским рекомендациям, указанным в заключении экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования.

Так что если документ предусматривает определенные ограничения по условиям или характеру труда, работодатель обязан их учитывать.

Можно ли одновременно получать пенсию и зарплату - нужно ли разрешение

В большинстве случаев индивид не обязан уточнять в официальных органах, можно ли работать с инвалидностью 3 группы, например: достаточно оформить трудовые отношения на общих основаниях, после чего пенсия продолжит выплачиваться автоматически.

И хотя ранее после трудоустройства граждане должны были уведомить об этом Пенсионный фонд, сейчас ответственность за это возложена непосредственно на работодателя.

Причем важно это, поскольку определенные доплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров, поэтому после официального трудоустройства они могут быть пересмотрены или временно приостановлены.

В частности, речь идет о:

перерасчете пенсии в связи с повышением прожиточного минимума (осуществляется только для неработающих пенсионеров, поэтому право на него возникает сразу после увольнения);

доплате пенсионерам, которые не работают и проживают в зонах радиоактивного загрязнения;

надбавке к военной пенсии на нетрудоспособных членов семьи;

надбавке к пенсии пенсионерам за выслугу лет, воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет;

некоторых льготах и доплатах, устанавливаемых органами местного самоуправления.

При этом, снова-таки, сама пенсия по инвалидности из-за факта работы не меняется.

Кроме того, человек с инвалидностью сохраняет право не только на пенсию и заработную плату, но и на льготы, социальную помощь и другие виды государственной поддержки, если иное прямо не установлено законодательством.

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