Морковь требует терпения, но при правильном уходе обязательно порадует богатым урожаем.

Морковь нельзя назвать самой быстрой культурой: после посева нередко проходит две-три недели, прежде чем над грядкой появятся первые зеленые ростки. Однако длительное ожидание не означает, что растения будут слабыми или урожай окажется скудным. Если правильно подготовить почву, обеспечить всходам уход и своевременно защитить посадки от вредителей, морковь вырастет крупной, ровной и здоровой.

Разберемся, чем полить морковь - чтобы лучше росла, не страдала от вредителей и дала крупный и сладкий урожай.

Чем полить морковь для роста - как за ней ухаживать

Медленное прорастание моркови связано с высоким содержанием эфирных масел в оболочке семян. С одной стороны, они защищают от преждевременного пробуждения, что полезно при ранних посадках, но с другой – мешают быстро впитывать влагу.

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Соответственно, если вы планируете сажать морковь летом, семена лучше заранее подготовить: замочить их в теплой воде на несколько часов или промыть в марлевом мешочке. Такая простая обработка частично смывает защитную оболочку и помогает росткам появиться быстрее.

Для посева выберите хорошо освещенный участок с рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Лучше всего морковь развивается на легких суглинках и супесях, заранее заправленных перепревшим компостом. А вот от свежего навоза стоит отказаться – из-за него корнеплоды часто вырастают искривленными.

После посева поддерживайте умеренную влажность почвы, особенно не допуская пересыхания верхнего слоя, иначе всходы могут появиться гораздо позже обычного.

Причем на начальном этапе не столь важно, чем полить морковь - чтобы была крупная, или чтобы не деформировалась - делать это желательно только из лейки с мелким распылителем (иначе можно случайно вымыть семена из почвы). А для сохранения влаги поверхность лучше замульчировать тонким слоем торфа или подсушенной травы, чтобы не появилась слишком плотная корка.

С прореживанием тоже не стоит торопиться. Лучше дождаться образования двух-трех настоящих листьев, пока густота посадок не станет достаточно хорошо заметна. Если сделать это раньше, можно повредить слабые сеянцы, а если затянуть – корни начнут переплетаться и их будет сложнее аккуратно разделить.

Чем полить морковь - чтобы была сладкая

Для того чтобы морковь наращивала крепкую ботву, ей нужен азот, но здесь важно не переборщить - если его слишком много, качество урожая может серьезно пострадать. Поэтому лучше ограничиться перепревшим компостом и не увлекаться сильными азотными удобрениями.

Особое внимание следует уделить тому, чем полить морковь от морковной мухи – одного из главных вредителей культуры. Чтобы одновременно отпугнуть насекомое и дать растениям немного доступного азота, приготовьте простой раствор: 2 столовые ложки 10%-го нашатырного спирта на 10 литров воды.

Опрыскайте ботву ранним утром или вечером, избегая яркого солнца. Резкий запах аммиака отпугнет вредителей, а растения получат дополнительное питание через листья.

Кстати, вкус урожая также может зависеть от того, чем полить морковь - чтобы она была сладкой, через 2–3 дня после обработки можно слегка припудрить междурядья смесью древесной золы и табачной пыли в равных частях. Зола дополнительно насытит почву калием, кальцием и фосфором, а табачная пыль поможет усилить защиту от вредителей.

И наконец, не стоит забывать про севооборот: не выращивайте морковь и другие зонтичные культуры на одном месте несколько лет подряд. При таком подходе корнеплоды вырастут ровными, плотными и сладкими, а зная впридачу, чем полить морковь от мухи, риск повреждения урожая ее личинками будет в разы ниже.

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